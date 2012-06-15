Збірна Ірландії програла Іспанії і втратила шанси на вихід до чвертьфіналу Євро-2012
08:03, 15 червня 2012Різне
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Збірна Ірландії у матчі другого туру групи С розгромно програла команді Іспанії з рахунком 0:4 і втратила шанси на вихід до чвертьфіналу Євро-2012.
У першому таймі вже на 4-й хвилині гол забив Фернандо Торрес. У другій половині гри Давід Сілва, знову Ф.Торрес та Сеск Фабрегас встановили остаточний рахунок.
Таким чином, після двох турів у цій групі по 4 очки мають Іспанія та Хорватія, 2 –Італія, Ірландія не набрала жодного пункту. В останньому матч-дні 18 червня між собою зіграють Іспанія і Хорватія та Італія і Ірландія.
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