Збірна Ірландії програла Іспанії і втратила шанси на вихід до чвертьфіналу Євро-2012

Збірна Ірландії у матчі другого туру групи С розгромно програла команді Іспанії з рахунком 0:4 і втратила шанси на вихід до чвертьфіналу Євро-2012.

У першому таймі вже на 4-й хвилині гол забив Фернандо Торрес. У другій половині гри Давід Сілва, знову Ф.Торрес та Сеск Фабрегас встановили остаточний рахунок.

Таким чином, після двох турів у цій групі по 4 очки мають Іспанія та Хорватія, 2 –Італія, Ірландія не набрала жодного пункту. В останньому матч-дні 18 червня між собою зіграють Іспанія і Хорватія та Італія і Ірландія.