Донецьк. Головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін вважає своїм першим завданням «налаштувати команду, щоб вона нікого не боялася».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері в Донецьку на прес-конференції напередодні матчу Україна-Франція (матч відбудеться сьогодні, 15 червня, на стадіоні «Донбас Арена» - УНІАН).

Кажучи про майбутню гру з французами, О.Блохін відзначив високий рівень підготовки суперників. «Коли головний тренер збірної Франції Лоран Блан каже, що його команда – аутсайдер нашої групи, я думаю, що він лукавить. У французькій збірній підібрані чудові футболісти, збірна перебудовується, вливається молодь», - сказав тренер.

При цьому він додав: «Відразу після гри зі шведами я сказав, що ми ще нічого не зробили, ми виграли тільки одну гру, котра не дає нам вихід з групи. Моє перше завдання – налаштувати команду, щоб вона нікого не боялася, і зробити все можливе, щоб вийти з групи. А хлопці відповідальність розуміють».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як може вплинути спека на гру, тренер сказав, що «грати в таких кліматичних умовах дуже важко». За його словами, «витримати 90 хвилин в атакуючий футбол дуже складно, і до спеки звикнути неможливо».