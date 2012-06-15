Анонс на 15 червня

* В Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе.

* У прес-штабі ГК "Євро-патруль" відбудеться онлайн-платформа "Підсумки першого тижня Євро. Чи виправдовуються очікування щодо напливу вболівальників?»

* У Донецьку під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка пройде нарада щодо виконання соціальної ініціативи Президента України «Доступне житло» і підготовки об'єктів систем життєзабезпечення до наступного опалювального періоду.

* Збірна України зіграє на Євро-2012 з командою Франції. Матч розпочнеться на стадіоні «Донбас Арена» о 19.00.

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