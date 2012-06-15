У п'ятницю в шведському фан-кемпінгу в Києві очікують до 6 тис. уболівальників

Сьогодні у шведському фан-кемпінгу на Трухановому острові в Києві очікують до 6 тис. уболівальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, кількість гостей шведського табору збільшиться у зв’язку з сьогоднішнім матчем Швеції проти Англії. Зараз там, за словами заступника директора КП «Плесо» Костянтина Пігуля, вже перебуває більше 4,5 тис. уболівальників.

При цьому в КМДА зазначили, що для комфорту іноземних гостей на Трухановому острові постійно працюють більше 50 прибиральників. Сміття вивозять двічі на день, але планують робити це частіше. За безпекою з води стежать патрулі і рятувальники.