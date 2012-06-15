ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Торгів чорноморським ф'ючерсом практично немає - експерти чекають пожвавлення у найближчі місяці» пише: за перший тиждень після запуску на Чиказькій біржі чорноморського пшеничного ф'ючерса високого попиту на цей інструмент не спостерігалося. Ціна контракту залишається на рівні $255/тонна. Експерти чекають пожвавлення у найближчі місяці.

http://delo.ua/business/torgov-chernomorskim-fjuchersom-prakticheski-net-eksperty-ozhidajut-179426/

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Також «Діло» в публікації «Глава «Макдональдз Україна»: Ми інвестували у спонсорство Євро-2012 в Україні декілька мільйонів доларів» подає інтерв'ю Іана Бордена, який розповів про спонсорські витрати компанії на Євро-2012 і про заплановані новинки в меню українських ресторанів.

http://delo.ua/opinions/glava-makdonaldz-ukraina-my-investirovali-v-sponsorstvo-evro-179320/

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«Діло» в публікації «Нафта може подешевшати до 50 доларів - Credit Suisse» пише: аналітики швейцарського банку Credit Suisse заявляють, що у 2012 році ціни на нафту марки Brent можуть впасти до 50 доларів за барель на тлі кризи у єврозоні.

http://delo.ua/world/neft-mozhet-podeshevet-do-50-dollarov-credit-suisse-179397/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Подорожчанню рубають зв'язок», в якому пише: держава намагається зупинити подорожчання мобільного зв'язку, яке триває з весни. Антимонопольний комітет спрямував найбільшим операторам - "Київстару" і МТС - листи з рекомендацією понизити тарифи. У компаніях пояснюють зростання цін збільшеними операційними витратами, але їхні фінпоказники все одно ростуть. Довести необгрунтованість підвищення буде важко, і АМКУ, скоріш за все, чекатиме, поки оператори понизять ціни добровільно.

http://www.kommersant.ua/doc/1958161

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Президент поставив квартирне питання», в якому пише: Віктор Янукович ветував закон, який робить жорсткішими правила реєстрації місця проживання. Документ, зокрема, зобов'язував українців, які живуть не за місцем прописки, протягом місяця реєструватися за новою адресою і впродовж такого ж часу реєструвати новонароджених. Норму про обов'язкову реєстрацію дітей Янукович попросив вилучити з документа, проте залишив інші положення, які, на думку правозахисників, порушують Конституцію.

http://www.kommersant.ua/doc/1958676

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Газета «Сьогодні» в публікації «Жертви граду на Заході України погрожують бунтом: на ремонт будинків потрібні мільйони» пише: град завбільшки як яйце понищив дахи будинків, машини і поранив людей.

http://www.segodnya.ua/news/14394306.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Кредитори «дешевої іпотеки» визнали, що у них є проблеми» пише: житлового фонду і ресурсів банків не вистачає, а заявок від населення багато.

http://www.segodnya.ua/news/14394537.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Скасування «автоцивілки»: зруйнуємо вщент... а навіщо?» пише: депутати пропонують скасувати обов'язкову "автоцивілку". Відмова від цього виду страхування негативно позначиться як на його споживачах, так і на оцінці цивілізованості страхового ринку України на міжнародному рівні, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/130777

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Москва має намір обмежити рух вантажного транспорту» пише: московська влада знову готується обмежити рух вантажного транспорту в місті. Першу таку спробу торговцям і будівельникам вдалося заблокувати.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1853228/razgruzit_moskvu

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Також «Ведомости» в публікації «Штаб-квартира «Газпром експорту» перевершить офіси класу А» пишуть: у петербурзькому офісі «Газпром експорту» буде не тільки офіс, але й басейн, СПА і навіть музей. Нічого особливого: у солідної компанії і офіс має бути солідний, кажуть фахівці з нерухомості.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1853225/palacco_gazproma

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Видання «Известия» в публікації «Школярів кинуть на будівництво винищувачів» пише: у компанії "Сухой" запевняють, що використання дитячої праці ніяк не позначиться на якості літаків.

http://izvestia.ru/news/527462

(УНІАН)