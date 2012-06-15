За час Євро-2012 Україну відвідають 342 тис. іноземних уболівальників - експерт

За час Євро-2012 Україну відвідають 342 тис. іноземних уболівальників.

Такий прогноз озвучив кореспонденту УНІАН президент Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації Олександр Файнін.

За оцінками експерта, очікується, що за час чемпіонату до Києва приїде 155 тис. осіб, до Донецька - 113 тис. осіб, до Харкова і Львова - по 37 тис. осіб.

В асоціації підрахували, що в першому турі Україну відвідало 55 тис. іноземних уболівальників. Зокрема, до Києва приїхало 20 тис. уболівальників, до Донецька - 15 тисяч, до Харкова і Львова - по 10 тисяч.

Очікується, що в другому турі чемпіонату Україну відвідає 80 тис. уболівальників, в третьому турі - 67 тис., під час чвертьфіналів - 55 тисяч, півфіналів - 35 тис. і фіналу - 50 тисяч.

У той же час, за даними МВС, на 13 червня ц.р. до України прибуло 72 тисячі іноземних уболівальників. У Києві на 13 червня налічується 2,2 тисячі організованих уболівальників, у Харкові - понад 4 тисячі, в Донецьку - 1,7 тис., у Львові - 2,2 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков чекає приїзду на Євро-2012 до України до 1,2 млн туристів, експерти - до 500 тисяч.