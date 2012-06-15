УЄФА може покарати Німеччину за використання фанами піротехніки

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Німецького футбольного союзу у зв'язку з неналежною поведінкою вболівальників на матчі Німеччина - Нідерланди, який відбувся 13 червня у Харкові на стадіоні «Металіст» .

Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сайті УЄФА.

«УЄФА сьогодні підтвердив, що проти Німецького футбольного союзу (НФС) порушено дисциплінарну справу через інцидент, пов'язаний із глядачами матчу групи В Німеччина - Нідерланди в Харкові. НФС відповідатиме за використання піротехніки його фанами. Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу в понеділок, 18 червня», - йдеться у повідомлені.