У київській фан-зоні стався інцидент між уболівальниками, який не мав серйозних наслідків

У київській фан-зоні Євро-2012 на Хрещатику сьогодні увечері стався інцидент між уболівальниками, який не мав серйозних наслідків завдяки втручанню охорони фан-сектору.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

"За попередньою інформацією, у фан-зоні на Хрещатику сталася суперечка, що переходила у невелику штовханину. Стюарди вчасно втрутилися в ситуацію та відновили порядок", - зазначили в главку.

При цьому в міліції додали, що заяв від потерпілих або викликів міліцейських нарядів не надходило.