Столична міліція готова застосувати водомети у разі виникнення безпорядків у зв'язку з матчем Англія-Швеція

Спеціальні автомобілі з водометами на центральних вулицях Києва знаходяться для забезпечення правопорядку під час і після матчу між збірними Англії і Швеції.Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

"Ми готові забезпечити охорону громадського порядку. Знаючи ситуацію, яка була в Польщі з російськими фанами, враховуючи характер англійських уболівальників, ми готові до всього", - зазначили в главку, коментуючи появу в центрі столиці спеціальної техніки.

Відповідаючи на запитання про те, скільки водометів знаходиться на центральних вулицях Києва, в главку сказали: "У достатній кількості для забезпечення охорони громадського порядку".

У свою чергу, в Управлінні по зв'язках з громадськістю МВС України зазначили, що "законом передбачається використання водометів для припинення грубих масових порушень громадського порядку".

При цьому в МВС додали, що спецавтомобілі з водометами перебувають на озброєнні Внутрішніх військ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сподівання, що матч між збірними Англії і Швеції в Києві не супроводжуватиметься безпорядками за участю англійських уболівальників.

Відповідаючи на зауваження журналіста про те, що на під'їзді до фан-зони розміщені машини з водометами, О.Попов сказав: "Спеціальної техніки з боку міста не підтягувалося, не організовувалося. Можливо, це була ініціатива міліції, я уточню це".

Матч між збірними Англії і Швеції розпочнеться о 21.45.