Польські суди винесли понад 60 вироків учасникам бійок у Варшаві

Варшава. Районні суди столиці Польщі винесли понад 60 вироків учасникам безпорядків у день матчу між польською та російською збірними у Варшаві, в тому числі п'ятьом громадянам Росії.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили сьогодні представники двох судів, котрі розглядали справи затриманих 12 червня поліцією футбольних хуліганів.

Прес-секретар Варшавського окружного суду, котрий розглянув більшість справ, Войчех Малек сказав, що порушники найчастіше отримали покарання у вигляді умовного позбавлення волі від 3 до 8 місяців із випробувальним терміном до 2-5 років.

"Найменше покарання було у вигляді штрафу 120 євро за те, що чоловік "вдерся" у фан-зону, а найсуворіше - 1,5 роки ув’язнення без жодного випробувального терміну за участь в побитті", - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що серед засуджених є троє громадян Росії, двоє з яких найближчі 2 та 3 місяці проведуть у польській тюрмі, а один отримав умовний вирок.

За його словами, ще трьох росіян суддя сьогодні звільнив, направивши справу на додаткове розслідування у прокуратуру, котра може або її закрити, або знову направити на розгляд суду.

Прес-секретар Варшавського окружного суду Praga Марчін Лоховський повідомив агентству про умовне засудження одного громадянина Російської Федерації до трьох місяців ув’язнення з випробувальним терміном 2 роки за те, що він після завершення матчу між збірними Польщі та Росії вибіг на футбольне поле Національного стадіону.

"Він визнав провину та був переданий працівникам прикордонної служби (котра має його депортувати)", - сказав він.

Співрозмовник агентства зауважив, що суд також дав згоду на тримісячний арешт 4 росіян, котрі брали участь у бійці, відзначивши, що остаточне рішення в їх справі суд прийматиме пізніше.

Водночас, за його словами, суд виправдав росіянина, котрого поліція звинуватила в тому, що він кинув на футбольну арену сигнальні вогні, що, згідно з польським законодавством, карається ув'язненням до 2 або 5 років.

Представники суддів повідомили, що частина хуліганів, більшість з яких була віком від 18 до 23 років, також заплатять штраф у розмірі 120, 200 та 700 євро, в залежності від серйозності вини.

Співрозмовники агентства зауважили, що до тюремне ув’язнення відбуватимуть 15 учасників безпорядків, головним чином за бійки, відзначивши, що суди виправдали 4 обвинувачених.

Прес-секретар столичної поліції Мачей Карчинський повідомив УНІАН, що четверо з 25-ти затриманих поліцією росіян проходили у справах як свідки, зауваживши, що семеро громадян Росії визнали провину та добровільно попросили суд визначити їм покарання.

Як повідомляв УНІАН, польські правоохоронці затримали понад 180 осіб за участь у безпорядках в столиці Польщі під час маршу російських уболівальників на Національний стадіон, найбільше з яких виявилося поляків та росіян: більше 150 та 25, відповідно.

Поліція відзначила, що більшість учасників "російського маршу уболівальників" мирно йшла на футбольну арену, в той час як безпорядки влаштували близько сотні псевдоуболівальників, котрі хотіли побитися між собою та для вгамування яких правоохоронці використовували водомети, сльозогінний газ та робили попереджувальні постріли.