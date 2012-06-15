ТОП-10 (15 червня)

Буріння першої в Україні свердловини сланцевого газу розпочнеться у вересні - Азаров

«Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» трансформовано у ПАТ

Eni придбала контрольний пакет "Західгазінвесту", отримавши право видобувати сланцевий газ в Україні

Кабмін випустить ОВДП на 1 млрд грн для добудови Дністровської ГАЕС

«Київстар» і МТС відповіли Антимонопольному комітету

Тігіпко пропонує, щоб борги держпідприємств із зарплати віддавали усі працюючі українці

Янукович ветував закон про адміністративні послуги

Посилена відповідальність за порушення вимог трудового законодавства

МВС повернуло EX.ua обладнання, контент буде повністю відновлено

В Україні планують створити державного замовника будівництва доступного житла

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Буріння першої в Україні свердловини сланцевого газу розпочнеться у вересні - Азаров

Буріння першої в Україні свердловини сланцевого газу розпочнеться у вересні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відкриття Червонодонецької дожимної компресорної станції на Шебелинському родовищі в Харківській області заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«У вересні місяці буритимемо першу свердловину на сланцевый газ. Безперечно, в Україні видобуватимемо свій власний сланцевий газ. Можливо, подумаємо про сланцеву нафту, це теж цікава і перспективна ідея», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Україна, прагнучи скоротити залежність від дедалі дорожчаючого російського газу, за рахунок збільшення видобутку альтернативного палива, наприкінці лютого виставила на конкурс два родовища: Юзівське в Донецькій області і Олеське - у Львівській із запасами сланцевого газу.

Переможцем конкурсу на укладання Угоди про розподіл продукції (УРП) на Олеській площі була визнана компанія Chevron. Очікується, що компанія Сhevron розпочне промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській площі в 2017 році.

У конкурсі на укладання УРП щодо Юзівської площі перемогла компанія Shell, яка планує розпочати розвідувальне буріння в 2013 році, а дослідницько-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Другий проект – над яким працює Shell в Україні - пошукова свердловина в Первомайському районі Харківської області, буріння якої заплановане на осінь 2012 року. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Як повідомлялося, управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції і Норвегії.

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«Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» трансформовано у ПАТ

«Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» трансформовані з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України» в публічні акціонерні товариства.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН на брифінгу після відкриття Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі газу, сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено в зв'язку з приєднанням України до Європейської енергетичної хартії. «Є таке рішення. Воно викликане тим, що ми приєдналися до Енергетичної європейської хартії й будуємо свою систему транспортування, видобутку й розподілу газу відповідно до цієї енергетичної хартії», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Україна є повноправним членом Енергетичної співдружності з 1 лютого 2011 року.

12 травня ц.р. набув чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, ділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснюють діяльність із транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою й на виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності».

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Eni придбала контрольний пакет "Західгазінвесту", отримавши право видобувати сланцевий газ в Україні

Італійська нафтогазова компанія Eni повідомила сьогодні про підписання угоди, що дозволяє приступити до розробки родовищ сланцевого газу на заході України.

Як сказано в повідомленні компанії, що є в розпорядженні агентства УНІАН, Eni отримала право видобутку газу шляхом придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», котра має ліцензією на видобування сланцевого газу в Львівському вугільному басейні.

«Західгазінвест» підконтрольний державній компанії «Надра України» і нафтогазовій компанії «Кадоган Петролеум».

Eni не повідомляє про суму операції, але каже, що підписана угода знаходиться в рамках укладеного минулого року з держкомпанією «Надра України» меморандуму, а також угоди з «Кадоган Петролеум».

Як повідомляв УНІАН, у травні Україна, котра ставить за мету знизити залежність від дорогого російського газу, обрала на конкурсі іноземних партнерів щодо видобування сланцевого газу. На Олеському родовищі на заході країни ним стане Chevron, а на Юзівському, на сході, - Shell.

За словами міністра екології і природних ресурсів України Едуарда Ставицького, розвідувальне буріння на Юзівській площі буде розпочато в 2013 році, а дослідницько-промислова розробка - в 2015 році. Відповідні роботи на Олеській площі планується розпочати в 2014 і 2016 рр. відповідно.

За оцінкою міністра, щорічний промисловий видобуток газу на обох площах може досягати 10-15 млрд кубометрів.

На участь у конкурсах подавали заявки 5 транснаціональних компаній, включаючи Eni.

Україна щороку видобуває близько 20 мільярдів кубометрів газу. Імпорт з Росії цього виду палива в поточному році може скласти близько 27 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. барелей нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд барелей нафтового еквівалента. Компанія веде розвідування і видобування нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

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Кабмін випустить ОВДП на 1 млрд грн для добудови Дністровської ГАЕС

Кабінет міністрів України планує випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1 млрд грн з подальшим придбанням їх в держвласність для обміну на акції додаткової емісії ПАТ «Укргідроенерго». Це передбачено урядовим законопроектом "Про внесення змін до Закону про Державний бюджет України на 2012 р.", зареєстрованому у Верховній Раді (№ 10612 від 14 червня)

Як сказано у пояснювальний записці до даного законопроекту, одержані від розміщення ОВДП кошти планується направити на фінансування проекту «Укргідроенерго» на завершення в 2013 р. будівництва першої черги Дністровської ГАЕС. Наголошується, що це буде можливе лише за умови забезпечення в 2012 р. фінансування будівництва обсягом не менш як 1,9 млрд грн. На даний час фінансовим планом «Укргідроенерго» передбачено фінансування будівництва Дністровської ГАЕС лише обсягом 650 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністргідроенерго». Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ «Укргідроенерго» належать державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

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«Київстар» і МТС відповіли Антимонопольному комітету

«МТС Україна» запроваджує тимчасовий мораторій на зміни тарифів

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» запроваджує тимчасовий мораторій на зміни тарифів. Про це йдеться в офіційному коментарі компанії щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо зниження тарифів, який надійшов УНІАН.

У коментарі зазначається, що «оскільки АМКУ висловив бажання розібратися в ситуації з тарифами, ми запроваджуємо тимчасовий мораторій на зміни, щоб створити умови для додаткового аналізу ситуації й ухвалення зваженого рішення Комітетом».

Нагадаємо, вчора АМКУ рекомендував операторам мобільного зв'язку "Київстар" і "МТС Україна" знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня. Ці рекомендації пов'язані з тим, що в 2012 році провідні оператори підняли тарифи на низку своїх послуг на 20-50%.

Водночас у коментарі «МТС Україна» зазначається, що в компанії існує програма управління тарифами, спрямована на те, щоб приводити існуючі пропозиції у відповідність зі змінами переваг абонентів. Це, як вважають у компанії, «звичайний процес управління бізнесом», адже профіль споживання абонентів постійно змінюється – якісь послуги стають більш затребуваними, якісь відходять на другий план, змінюється їх собівартість.

«Відповідно, корегуються обсяги послуг, що надаються, їх набір і ціни – як у бік підвищення, так і зниження», - йдеться в коментарі.

За даними компанії, лише в 2012 році було випущено декілька десятків тарифів і акцій, які привели до реального зниження цін на мобільний зв'язок і сервіси. Це, приміром, скасування плати за з'єднання й обов'язкового поповнення за безкоштовні хвилини, безкоштовний «безлімітний день», зниження цін на дзвінки і SMS до Росії, Польщі, інших європейських країн, скасування плати за заміну SIM-карти.

При цьому, як йдеться в коментарі, які б оптимізації не проводилися, український телеком-ринок є одним із найбільш конкурентних – за сім років тарифи на мобільний зв'язок знизилися в сім разів і залишаються найнижчими в Європі та СНД.

Довідка УНІАН. ПрАТ «МТС Україна» обслуговує понад 19,1 млн абонентів мобільного зв'язку. Виручка компанії за 2011 рік становила 9,1 млрд гривень.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).

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"Київстар" заявляє, що тарифна політика компанії ведеться відповідно до законодавства України

Тарифна політика оператора мобільного зв'язку «Київстар» ведеться у суворій відповідності до законодавства України.

Про це сказано в офіційному коментарі компанії на рекомендації АМКУ щодо зниження тарифів, переданому УНІАН.

У коментарі наголошується, що офіційний текст рекомендацій АМКУ «одержано 20 хвилин тому» і «до детального вивчення цього документа ми не готові коментувати подальші кроки компанії».

Що ж до зміни тарифів, то, як повідомили в компанії, вони пов'язані з переходом на нову модель «пакетних послуг», «тобто надання більшого обсягу послуг за ті самі гроші».

При цьому, за даними компанії, зміни тарифів не призвели до зростання доходів – «середній дохід компанії» від одного абонента мобільного зв'язку «загалом за останній рік не змінився, а за перший квартал 2012 року знизився на 1%».

При цьому, як наголошується в коментарі, телекомунікаційна галузь України відчуває вплив інфляції - за минулий рік зросла вартість електроенергії, а державний збір за використання радіочастот зріс у 5 разів, з 2,4 млрд грн. до 13 млрд грн. І водночас мобільний зв'язок в Україні, за даними компанії, один із найдешевших. Так, середній рахунок абонента в Україні за місяць становить 40-42 грн (близько 5 дол.), тоді як у Росії цей показник становить 6 дол., у Білорусі – 8 дол., загалом у країнах СНД - 7,2 дол.

Як повідомляв УНІАН, вчора АМКУ рекомендував операторам мобільного зв'язку "Київстар" і "МТС Україна" понизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня. Ці рекомендації АМКУ пов'язані з тим, що у 2012 році провідні оператори підвищили тарифи на низку своїх послуг на 20-50%.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Кількість мобільних абонентів бізнес-одиниці становить майже 24,9 млн., абонентів широкосмугового доступу в Інтернет – понад 460 тис.

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Тігіпко пропонує, щоб борги держпідприємств із зарплати віддавали усі працюючі українці

У Кабінеті міністрів готується законопроект про солідарну відповідальність, що передбачає, що з відрахувань кожного працюючого українця створюватиметься фонд для погашення заборгованості із зарплати на державних підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Миколаєві заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

«Ми готуємо зараз законопроект, який передбачає солідарну відповідальність всіх працюючих по відношенню до тих людей, які потрапляють у таку ситуацію, - сказав С.Тігіпко. - Швидше за все, частина коштів єдиного соціального внеску буде перерозподілена з окремих соціальних фондів ще до одного фонду, в якому окремо не створюватиметься адміністрація, але в якому накопичуватимуться кошти для підприємств, на яких буде ось така ситуація».

Як пояснив С.Тігіпко, «це означає, що ми всі з кожної заробітної плати, без збільшення навантаження, робитимемо перерахування».

«Ви сьогодні в середньому платите 36,6% єдиних соціальних внесків. Ми передбачаємо, що якийсь внесок ми зменшимо, а частину цю перерахуємо туди, щоб заборгованість таким ось чином можна було компенсувати», - зазначив він.

За словами С.Тігіпка, він поки не бачить інших варіантів, як вирішити питання з погашенням такої заборгованості.

«Коли ми починаємо входити конкретно в проблеми кожного підприємства, починаються суди, інвестори, які накрутили якісь борги, і в правовому полі вирішувати це дуже важко - затягується надовго. Іншого варіанту в наших умовах я не бачу. Поки що не знайшов», - сказав він.

С.Тігіпко зазначив, що останнім часом заборгованість із заробітної плати по всій країні вдалося знизити. Проте залишилися проблеми з підприємствами-банкрутами й державними підприємствами оборонного комплексу.

У найближчий рік для погашення заборгованості із зарплати на держпідприємствах необхідно буде зібрати близько 1 млрд грн, підкреслив він.

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Янукович ветував закон про адміністративні послуги

Президент України Віктор Янукович ветував прийнятий Верховною Радою Закон «Про адміністративні послуги».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, відповідно до частини другої статті 94 Конституції, Президент повернув цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом.

Як вважає В.Янукович, прийнятий закон не містить інструментів для його реалізації.

Зокрема, у законі відсутній механізм фінансового забезпечення центрів надання адміністративних послуг, механізм компенсації державою органам місцевого самоврядування здійснення повноважень з надання певних адміністративних послуг, констатує Президент.

Також, за його словами, у законі не передбачено механізму контролю за ефективністю використання бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 травня ухвалила Закон "Про адміністративні послуги".

Даним законом визначено основні засади діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Передбачено, що лише законом визначається вичерпний перелік адміністративних послуг, і встановлено заборону делегування суб'єктам господарювання повноважень з надання адміністративних послуг.

Даним законом передбачено також надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг; запроваджується інститут адміністратора центру надання адміністративних послуг. Передбачено функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

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Посилена відповідальність за порушення вимог трудового законодавства

З цього тижня в Україні посилено відповідальність за порушення вимог трудового законодавства.

Як зазначили в юридичній фірмі Baker & McKenzie, Законом №4714-VI від 17 травня 2012 року внесено зміни до ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тепер прямо передбачає відповідальність посадовців за порушення порядку або терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці. Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (на сьогодні - від 510 грн до 1700 грн).

Такий же штраф передбачено за порушення терміну надання працівникам, зокрема колишнім, документів про їхню трудову діяльність, необхідних для призначення пенсії, й за надання вказаних документів, що містять недостовірні дані.

Законом №4837-VI від 24 травня 2012 року збільшено розміри штрафів, застосовуваних за порушення вимог законодавства про охорону праці. За здійснення такого порушення працівниками передбачено штраф у розмірі від 4 до 10 неоподатковуваних податком мінімумів (від 68 грн до 170 грн), посадовцями - в розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (від 340 грн до 680 грн).

Окрім цього встановлено відповідальність за порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві. Повідомлення про нещасний випадок або порушення порядку повідомлення (зокрема термінів) тепер тягнуть за собою накладення штрафу на відповідальних посадових осіб у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів (від 340 грн до 850 грн).

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МВС повернуло EX.ua обладнання, контент буде повністю відновлено

Міністерство внутрішніх справ повернуло адміністрації файлообмінника EX.ua обладнання, яке раніше було взято на експертизу.

Весь призначений для користувача контент файлообмінника буде відновлено найближчим часом, зазначається у повідомленні юридичної компанії «Юскутум», яка представляє інтереси EX.ua.

«Ми вважаємо, це був непотрібний захід, який не міг допомогти слідству, а тільки заважав роботі ресурсу. Найближчим часом весь призначений для користувача контент буде відновлений», - відзначив керуючий партнер ЮК «Юскутум» Артем Афян.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну EX.ua. На цьому ресурсі всі охочі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявили, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття EX.ua користувачі Інтернет на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EX.ua, а 3 лютого веб-ресурс частково відновив свою роботу.

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В Україні планують створити державного замовника будівництва доступного житла

В Україні планується створити державного замовника масового будівництва доступного житла, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка, місцеві власті повинні розпочати масове будівництво на ділянках, забезпечених інженерно-транспортною інфраструктурою, які вже були відібрані для будівництва доступного житла.

«Ви (місцеві власті – УНІАН) інформували міністерство про земельні ділянки, відведені для будівництва доступного житла. Прийшов час реалізувати ці проекти. Замовником на цих землях можуть виступати місцеві органи влади. Також уряд планує створити державного замовника масового будівництва доступного житла», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, для будівництва житла в регіонах місцевими властями відібрано 628 майданчиків на 1,7 тис. га землі, забезпечених інженерною інфраструктурою.

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УНІАН