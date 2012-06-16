Україна програла Франції з рахунком 0:2
11:40, 16 червня 2012Різне
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Збірна України у матчі другого туру групи D Євро-2012 поступилась команді Франції з рахунком 0:2.
Як передає кореспондент УНІАН, обидва голи були забиті на початку другого тайму.
Спочатку на 53-й хвилині матчу гол забив Жерамі Менез, а вже на 56-й хвилині матчу рахунок подвоїв Іоан Кабає.
Після цього матчу збірна Франції набрала 4 очки і вийшла на перше місце у відбірковій групі D.
У збірної України залишається 3 очки.
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