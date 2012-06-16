Швеція програла Англії та втратила шанси вийти до чвертьфіналу Евро-2012

Збірна Швеції у матчі другого туру групи D програла збірній Англії з рахунком 2:3 і втратила шанси вийти до чверть фіналу Евро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, у першому таймі рахунок відкрив на 23-й хвилині нападник англійців Енді Керолл.

Однак у другому таймі Олоф Меллберг на 49-й хвилині зрівняв рахунок, а потім він же на 59-й хвилині вивів команду Швеції вперед.

Втім на 64-й хвилині англієць Тео Волкотт зрівняв рахунок, а на 78-й Данні Веллбек приніс перемогу збірній Англії.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла збірній Франції з рахунком 0:2.

Таким чином після другого туру лідерами групи D є збірні Франції та Англії, які мають по 4 очки, Україна іде третьою з 3 очками, Швеція не має жодного. Для того, аби вийти до чвертьфіналу Евро-2012, українській команді в останньому турі необхідно обов’язково вигравати у збірний Англії.