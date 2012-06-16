Янукович прийняв відставку Паладія з посади голови Держслужби інтелектуальної власності

Президент України Віктор Янукович прийняв відставку Миколи Паладія з посади голови Державної служби інтелектуальної власності України. Як зазначається у відповідному указі, розміщеному на сайті глави держави, рішення прийнято відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу». Як повідомляв УНІАН, Президент призначив М.Паладія на посаду голови Держслужби інтелектуальної власності 25 грудня 2010 року.

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