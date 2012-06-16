Поліція у Москві затримала 10 чоловік під час акції «Оккупай Слідчий комітет»

У Москві поліція затримала 10 чоловік під час акції «Оккупай Слідчий комітет».

Про це УНІАН повідомив координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Біля Слідчого комітету продовжують затримувати людей. Схопили вже 10 чоловік», - повідомив С.Удальцов.

За його словами, на акцію біля стін Слідчого комітету прийшло близько 100 чоловік, які вимагають припинити переслідування опозиції.

Присутні вимагають звільнення заарештованих у справі про масові безлади 6 травня.

«Після Маршу мільйонів 6 травня репресивна машина запрацювала з новою силою - вже арештовано 13 чоловік, проходять масові обшуки. Цю кримінальну справу веде Слідчий комітет РФ», - пояснили організатори.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у Слідчому комітеті Росії заявили, що російські опозиціонери можуть змінити свій процесуальний статус і перейти зі свідків у підозрюваних у справі про масові безлади і застосування насильства стосовно представників влади на Болотній площі напередодні інавгурації Президента Володимира Путіна 6 травня.

11 червня слідчі обшукали місця проживання російських опозиціонерів Олексія Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, Ксенії Собчак та інших.

6 травня напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна відбулася акція протесту опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 чоловік.

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