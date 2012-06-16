У Києві громадянин Бангладеш викрав у французького вболівальника 2,6 тис. євро

Співробітники київської міліції затримали громадянина Бангладеш, який викрав у французького вболівальника з кишені гаманець із 2,6 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві, інцидент стався учора вдень на вул. Сагайдачного.

Як зазначили в главку, французький громадянин, побачивши міліціонерів, якими виявилися співробітники ДАІ, звернувся до них з проханням про допомогу. В результаті вжитих заходів було затримано громадянина Бангладеш, у якого вилучили вкрадене.

Наразі стосовно останнього порушено кримінальну справу за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.