У Києві громадянин Бангладеш викрав у французького вболівальника 2,6 тис. євро
14:50, 16 червня 2012Різне
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Співробітники київської міліції затримали громадянина Бангладеш, який викрав у французького вболівальника з кишені гаманець із 2,6 тис. євро.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві, інцидент стався учора вдень на вул. Сагайдачного.
Як зазначили в главку, французький громадянин, побачивши міліціонерів, якими виявилися співробітники ДАІ, звернувся до них з проханням про допомогу. В результаті вжитих заходів було затримано громадянина Бангладеш, у якого вилучили вкрадене.
Наразі стосовно останнього порушено кримінальну справу за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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