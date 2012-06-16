Фан-зону в Києві можуть розширити

У Києві організатори розглядають варіанти розширення меж фан-зони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На думку організаторів, особливо гостра необхідність у розширені фан-зони виникне напередодні фіналу Чемпіонату Європи.

При цьому в повідомленні зазначається, що за оцінками УЄФА, вчора у фан-зоні та на прилеглій території навколо вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності матч Україна – Франція переглядали близько 140 тис. вболівальників. Аби уникнути тисняви, входи до офіційної фан-зони навіть тимчасово перекривали.

Водночас у КМДА зазначили, що за оцінкою представника УЄФА, менеджера офіційних фан-зон Євро-2012 у приймаючих містах України та Польщі Томаса Глора, фан-зона у Києві є найкраще організованою.

«Я був у всіх приймаючих містах Євро-2012, бачив усі офіційні фан-зони і можу з упевненістю сказати, що всі вони організовані на високому рівні. Проте, порівнюючи, вважаю, що фан-зона у Києві є найчистішою і, мабуть, найкраще організованою», – цитує КМДА Томаса Глора.