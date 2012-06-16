Львівські міліціонери затримали підозрюваних у побиття і пограбуванні румунського фотокореспондента

Сьогодні вночі львівські міліціонери затримали групу осіб, які побили та пограбували румунського фотокореспондента, забравши у нього фотоапаратуру та ноутбук.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області.

«Затримані зізнаються у скоєному. Ми вилучили речові докази. Наразі проводяться слідчі дії», - зазначив начальник Галицького районного відділення міліції Львова Іван Іваночко.

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 червня до львівської міліції звернувся фотокор румунського видання, який приїхав до України як вболівальник, щодо побиття та пограбування у парку «Високий замок».

За словами постраждалого, у кафе він познайомився з групою молодих хлопців, які запропонували провести йому екскурсію. У парку «Високий замок» хлопці побили іноземця, забравши обладнання для фотозйомки.

Працівники Галицького РВ міліції Львова порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.