Матч Україна-Англія 19 червня в Донецьку обслуговуватимуть угорські арбітри

Матч третього туру в групі D Євро-2012 між збірними України і Англії, що відбудеться 19 червня в Донецьку, обслуговуватиме угорська бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром цієї зустрічі призначено Віктора Кашшаї, асистувати йому будуть Дьєрдь Рінг і Габор Ереш.

Матч почнеться о 21.45.

Як відомо, в цей самий час у Києві на НСК «Олімпійський» відбуватиметься матч решти двох команд цієї групи – Франції й Швеції.