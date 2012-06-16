Матч Україна-Англія 19 червня в Донецьку обслуговуватимуть угорські арбітри
16:47, 16 червня 2012Різне
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Матч третього туру в групі D Євро-2012 між збірними України і Англії, що відбудеться 19 червня в Донецьку, обслуговуватиме угорська бригада арбітрів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головним арбітром цієї зустрічі призначено Віктора Кашшаї, асистувати йому будуть Дьєрдь Рінг і Габор Ереш.
Матч почнеться о 21.45.
Як відомо, в цей самий час у Києві на НСК «Олімпійський» відбуватиметься матч решти двох команд цієї групи – Франції й Швеції.
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