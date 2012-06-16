У львівській фан-зоні міліціонери затримали двох кишенькових крадіїв

У львівській фан-зоні міліціонери затримали кишенькових крадіїв.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

При цьому в міліції зазначили, що потерпілі ще й не помітили пропажу, а правоохоронці вже затримали крадіїв, побачивши, як один потягнув у жінки із сумочки гаманець, а інший вкрав у хлопця мобільний телефон.

Правоохоронці повернули уболівальникам викрадені речі.

Встановлено, що затриманим зловмисникам 30 та 34 роки, вони місцеві жителі, раніше вже судимі за крадіжки. Чоловіки сподівались добре заробити на «кишенях» футбольних уболівальників, але доведеться знову відповідати перед законом, констатували в міліції.

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Міліція вчергове звертається до всіх уболівальників бути пильними, а у разі скоєння стосовно них злочину негайно звертатися до працівників міліції.