УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Футбольної асоціації Англії у зв'язку з неналежною поведінкою англійських уболівальників під час матчу проти Швеції у Києві 15 червня, а саме - через спроби вибігти на футбольне поле.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне цю справу у середу, 20 червня.