Анонс на 18 червня

Прес-конференція на тему: «Безпека атракціонів в Україні».

В рамках Європейського тижня стабільної енергетики в Європейському містечку відбудеться експертна толока "ЕнергоНеефективність: чому ми до цих пір гріємо асфальт?».

Зустріч голови ДПСУ Клименка з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ремі.

Прес-конференція компанії ASBIS-України - найбільшого українського дистриб'ютора ІТ-продуктів і японського виробника інноваційних пристроїв компанії BUFFALO, присвячена підписанню дистриб'юторської угоди і початку поставок продукції BUFFALO в Україну.

Урочиста церемонія відкриття «Європейського тижня стабільної енергетики» та прес-брифінг.

Круглий стіл на тему: "Ризики і доцільність введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування".

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