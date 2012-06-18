Німеччина та Португалія вийшли до чвертьфіналу Євро-2012 із відбіркової групи В

Збірні Німеччини та Португалії вийшли до чвертьфіналу Євро-2012 із відбіркової групи В.

Як передає кореспондент УНІАН, у матчах останнього туру у цій групі у Львові команда Німеччини з рахунком 2:1 перемогла збірну Данії, а збірна Португалії у Харкові з таким самим рахунком переграла Нідерланди.

Таким чином, за результатами усіх матчів у групі В перше місце посіла Німеччина з максимальним результатом у дев’ять очок, другими стали португальці з шістьма пунктами.

За межею плей-офф залишились данці, які набрали три очки, та збірна Голландії, яка сенсаційно поступилась у всіх трьох матчах та не спромоглась дістати жодного балу.

Як повідомляв УНІАН, у суботу з групи А до ¼ Євро-2012 вийшли команди Чехії та Греції. Таким чином, згідно з турнірною сіткою, у першому чвертьфінальному матчі 21 червня у Варшаві зіграють Чехія з Португалією, а у другому 22 червня у Гданську – Німеччина з Грецією.