У Харкові близько 50 тис. уболівальників пройшли маршем перед матчем Нідерланди–Португалія

Вчора у Харкові перед початком матчу Нідерланди – Португалія близько 50 тис. уболівальників пройшли маршем вулицями міста до стадіону «Металіст».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олександра Нечипоренка, зазначивши, що до голландських уболівальників приєдналися харків'яни й гості міста.

Третя за кількістю зіграних матчів хода голландських уболівальників стартувала від фан-зони на пл. Свободи. Довжина маршруту становила близько 10 км центральними вулицями міста.

Ходу очолював фірмовий помаранчевий автобус «Orange Club». Голландці, одягнені в колір національної команди - помаранчевий, і карнавальні костюми, співали фанатські пісні. Харків'яни в очікуванні ходи вишикувалися вздовж маршруту практично по всій його довжині. Вони зустрічали вболівальників футбольними кричалками, з деяких магазинів на вулицю повиносили колонки, звідки лунала голландська музика.

«Уболівальники пройшли Харковом мирно й весело. Маю зазначити, що ходу було організовано на високому рівні. Задоволені голландці, раді харків'яни, що зустрічали фанів», - зазначив О.Нечипоренко.

Він підкреслив, що вчора Харкову пощастило з погодою і потреби поливати вулиці, щоб охолодити їх, не було. Тим не менш, за маршрутом ходи підготували пожежні брандспойти.

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії перемогла команду Нідерландів у Харкові з рахунком 2:1.