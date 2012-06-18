ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Країни БРІКС обговорять реформування МВФ» пише: країни БРІКС мають намір виробити єдину позицію щодо реформування МВФ і сирійського питання перед самітом G20.

http://delo.ua/world/strany-briks-obsudjat-reformirovanie-mvf-179552/

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Також «Діло» в публікації «Лідер грецьких виборів планує залишитися у Євросоюзі» пише: лідер правоцентристської партії "Нова демократія", яка перемагає на парламентських виборах у Греції, заявив, що греки проголосували за те, щоб залишитися в єврозоні.

http://delo.ua/world/lider-grecheskih-vyborov-planiruet-ostatsja-v-evrosojuze-179560/

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«Діло» в публікації «Інфраструктура під Євро-2012 обійшлася Україні у 40 млрд грн» пише: прем'єр-міністр Микола Азаров оцінює обсяг коштів, вкладених з 2010 року в інфраструктуру України для підготовки до чемпіонату Європи з футболу, у 40 млрд гривень.

http://delo.ua/ukraine/infrastruktura-pod-evro-2012-oboshlas-ukraine-v-40-mlrd-grn-179551/

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Видання «Комерсант» у публікації «Електрика вийде струмом» пише: компенсувати низькі тарифи на електроенергію для громадян, крім промислових підприємств, будуть і найзаможніші споживачі з числа фізичних осіб. Нацкоміссия регулювання електроенергетики встановила для абонентів, які споживають понад 800 кВт/год на місяць, тарифи на тому ж рівні, що й для промисловості. З 1 липня вони платитимуть майже 1 грн за кВт/год. Це спонукатиме побутових споживачів шукати способів ухилення від сплати підвищених тарифів, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1960673

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Також «Комерсант» у публікації «Автоімпортери гальмують мита» пише: імпортери автомобілів намагаються оскаржити збільшення мит. Галузева асоціація ВААІД подала позов, у якому оскаржила рішення комісії про початок розслідування, оскільки, на її думку, воно було прийняте нелегітимним складом комісії. Юристи вважають вимогу імпортерів законною, але відзначають, що рішення може лише відстрочити, але не заблокувати запроваджеення мит.

http://www.kommersant.ua/doc/1960940

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Газета «Сьогодні» в публікації «Експерти розповіли, чому «податок на розкіш» не працюватиме» пише: на думку аналітиків, законопроект мертвий.

http://www.segodnya.ua/news/14395752.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Кишеня українця: мало витрачаємо на одяг і не шкодуємо на горілку» пише: киянинові потрібно близько 4 тисяч на місяць, а на периферії — не більш ніж 2 тисячі.

http://www.segodnya.ua/news/14395578.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Несистемне падіння на тлі системної кризи» пише: майбутнє світової економіки вельми туманне, в Україні ситуація також складна. Як наслідок, біржі й далі будуть надзвичайно волатильними і про домінування якогось тренду говорити не доводиться.

http://economics.unian.net/ukr/detail/131138

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Імпортерів і виробників можуть примусити оплачувати утилізацію товарів» пише: Мінприроди РФ хоче зобов'язати всіх імпортерів і виробників споживчих товарів та упакування платити за їх утилізацію.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1859771/denezhnye_othody

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Також «Ведомости» в публікації «Росія вилетіла з двадцятки найпривабливіших для роздрібних мереж країн світу» пишуть: Росія тепер не входить навіть до двадцятки найцікавіших для іноземних ритейлерів країн, що розвиваються, показало дослідження A.T.Kearney. Привабливість російського роздрібного ринку для іноземців різко знижується через брак нерухомості, високі адміністративні ризики і сильних локальних гравців, вважають експерти.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1859769/rossijskij_ritejl_ne_rekomenduyut_inostrancam

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Видання «Известия» в публікації «Собчак звинувачують у заниженні доходів у 10 разів» пише: проти телезірки можуть порушити справу за ухилення від сплати податків, а її захист готує заяву про втручання у приватне життя.

http://izvestia.ru/news/527697

(УНІАН)