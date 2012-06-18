До Київради принесли 330 тисяч підписів за референдум

Представники ініціативних груп передали в Київську міську раду підписні листи за проведення Першого київського референдуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 334 тисячі підписів на підтримку цього референдуму були зібрані впродовж 30 днів.

«За» проведення референдуму висловилися 16% киян, це на 114 тис. осіб більше, аніж вимагає законодавство, йдеться в повідомленні.

Голова КМДА Олександр Попов, який поспілкувався сьогодні з представниками ініціативних груп, подякував за підтримку та небайдужість до його ініціативи.

“Я вітаю всіх киян з іще однією перемогою, на шляху до відновлення у Києві справжнього народовладдя. Завдяки вашій праці зібрано понад 330 тисяч підписів за проведення першого столичного референдуму. Зараз наше завдання – вирішити питання про призначення дати проведення референдуму. Переконаний, що більшість киян проголосують за кожне з трьох винесених питань», – звернувся він до активістів.

Як зазначається в повідомленні КМДА, 10 квітня 2012 р. за ініціативи та за участю голови КМДА відбулися перші збори з питань проведення Першого київського референдуму. Учасники зборів одноголосно схвалили пропозицію провести референдум, затвердили формулювання трьох питань, запропонованих для винесення на референдум, та утворили ініціативну групу, якій доручили збирання підписів під вимогою про проведення міського референдуму.

У другій половині квітня такі ж збори киян відбулися в усіх районах столиці. Загалом було створено 61 ініціативну групу.

Згідно з чинним законодавством, протягом 30 днів члени ініціативних груп мали зібрати 216 тис. підписів киян, тобто 10% від кількості зареєстрованих виборців.

На референдум буде винесено три питання:

1. Чи схвалюєте Ви обов`язкове включення до щорічного бюджету м. Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці?

2. Чи схвалюєте Ви створення в Києві підлеглої міській громаді муніципальної міліції, що має забезпечувати порядок у місті та безпеку жителів?

3. Чи схвалюєте Ви базові проектні рішення нового Генерального плану розвитку м. Києва?