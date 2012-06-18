ТОП-10 (18 червня)

В Україні зростання промвиробництва у травні становило 1%, у січні-травні – 0,7%

У травні кількість офіційних безробітних в Україні скоротилася на 4,4% - до 484,8 тис.

З початку року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 14,1% – до 149,6 млрд грн

Кабмін збільшив фінансування будівництва Донецького аеропорту

Exxon Mobil Corp відмовилася від видобування сланцевого газу в Польщі

«Нафтогаз» підписав з «Промінвестбанком» договір про продаж ОВДП на 1 млрд грн

ЄС не брав участі у підготовці газових угод між Україною і РФ в 2009 році - Тейшейра

Експерт відзначає поліпшення динаміки промвиробництва в Україні

ВР 20 червня розгляне питання недоторканності Президента, депутатів та суддів - Литвин

Співпраця України і Митного союзу у форматі «3+1» нереальна – міністр ЄЕК

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В Україні зростання промвиробництва у травні становило 1%, у січні-травні – 0,7%

В Україні зростання промислового виробництва в травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року становило 1%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,7%, у травні 2012 року проти квітня – 1,9%.

За даними Держстату, основне зростання промислового виробництва в травні проти травня 2011 року було зафіксоване в хімічній і нафтохімічній промисловості — на 14,9%, зокрема в хімічному виробництві — на 16,4%. Проти квітня 2012 року обсяги промвиробництва в цій галузі зросли на 5,1%.

У металургії в травні 2012 року проти травня 2011 року зафіксований спад на рівні 1,1%, проти квітня 2012 року — зростання 0,1%. При цьому найбільше зниження обсягів виробництва в травні проти аналогічного місяця 2011 року зафіксоване у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки — 27%, проти квітня 2012 року — зростання 2,2%.

Машинобудування в травні цього року проти травня 2011 року продемонструвало скромні 0,5% зростання, при цьому проти квітня 2011 року обсяги виробництва в галузі знизилися на 4,7%. У січні-травні 2012 до січня-травня 2011 року обсяги виробництва в машинобудуванні зросли на 2,2%

Зростання промвиробництва у видобувній і обробній промисловості в травні ц.р. проти травня 2011 року склало по 0,4%, проти квітня — 2,5% і 2,7% зростання відповідно. При цьому в січні-травні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року видобувна промисловість продемонструвала зростання обсягів виробництва на 2,7%, у той же час в обробній промисловості зафіксований спад — 0,4%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води, обсяги промвиробництва в травні ц.р. проти травня 2011 року зросли на 5,8%, проти квітня 2012 року — знизилися на 3,7%, а в січні-травні 2012 року до аналогічного періоду 2011 зафіксоване зростання — 3,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмі економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва цього року становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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У травні кількість офіційних безробітних в Україні скоротилася на 4,4% - до 484,8 тис.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у травні 2012 р. скоротилася на 4,4%, або на 21,2 тис. чоловік, і на 1 червня становила 484,8 тисяч. З початку року кількість безробітних скоротилася на 0,7%, або на 18 тис. чоловік (на 1 січня 2012 року - 482,8 тис. безробітних), повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 червня 2012 року становив 1,7% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 червня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 340,2 тис. чоловік, що на 3,4%, або на 11,9 тис. чоловік, менше порівняно з даними на 1 травня.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 червня 2012 р. становила 965 грн, що на 19 грн більше, ніж на 1 травня.

Крім того, за даними Держстату, в травні ц.р. на 10 робочих місць претендувало 56 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 червня 2012 року становила 86,2 тис. чоловік.

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З початку року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 14,1% – до 149,6 млрд грн

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-травні 2012 року (у зіставних цінах) зріс на 14,1% порівняно з січнем-травнем 2011 року і становив 149,6 млрд грн, говориться у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому найбільше зростання відзначене в АР Крим — на 25,7% - до 5,45 млрд грн, м. Севастополь — на 28,8% - до 1,83 млрд грн, Чернігівській області — 17,8% - до 2,4 млрд грн, Сумській області — на 17,4% - до 2,15 млрд грн, а також у Миколаївській області — на 17,2% - до 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., в зіставних цінах) зріс на 13,7% порівняно з 2010 роком (проти січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, в січні-травні 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,3% порівняно з січнем-травнем 2010 року.

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Кабмін збільшив фінансування будівництва Донецького аеропорту

Кабінет Міністрів збільшив обсяг фінансування забезпечення розвитку Донецького аеропорту на 271 млн грн – до 6 млрд 972,7 млн грн.

Відповідна постанова Кабміну № 529 від 6 червня розміщено на сайті уряду.

Цим документом внесено відповідні зміни до Державної цільової програми підготовки до Євро-2012, яка, після змін від 18 квітня передбачала фінансування забезпечення розвитку Донецького аеропорту обсягом 6 млрд 701,7 млн. грн.

Збільшення фінансування сталося за статтею «інші джерела», в якій передбачено витратити на розвиток аеропорту майже 300 млн. грн.

При цьому витрати держкоштів на ці цілі скорочено на 29 млн грн.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.Прокоф’єва» має намір за підсумками 2012 року збільшити пасажиропотік на 44,7% порівняно з 2011 роком - до 1,2 млн. осіб.

Новий термінал у Донецьку має сім поверхів. Пропускна спроможність нового терміналу - 3,1 тис. пасажирів на годину. Загальна площа будівлі - 58 тис. кв. м, залів очікування - 5 тис. кв. м, комерційних об'єктів - 4 тис. кв. м.

Всього на будівництві аеропорту в Донецьку планується освоїти 2,8 млрд грн.

Згідно з проектом реконструкції комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Донецьк» споруджено злітно-посадочну смугу, перони, аеродромно-диспетчерську башту, а також новий термінал і реконструйовано старий.

До складу аеровокзального комплексу також входить автостанція, триповерховий паркінг на 605 машиномісць, відкриті паркінги на 1004 машини, автобусні стоянки на 20 автобусів. Термінал сполучено з паркінгом двома критими галереями.

"Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені С.С.Прокоф’єва” є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. За рівнем пасажиропотоку авіапідприємство входить до п'ятірки провідних аеропортів країни. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.

У аеропорту базуються авіакомпанії "Донбасаеро", "КАБІ", "ІСД-авіа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аеро".

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" к 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів - на 35,5% більше, ніж роком раніше.

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Exxon Mobil Corp відмовилася від видобування сланцевого газу в Польщі

Варшава. Одна з найбільших у світі нафтогазових компаній американська Exxon Mobil Corp відмовилася від видобування сланцевого газу в Польщі після того, як не виявила достатніх запасів цього палива в двох родовищах, де провела пробне буріння.

Про це пише в понеділок польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що відмова американської компанії негативно вплине на перспективи видобування сланцевого газу в Польщі, завдяки якому країна розраховувала зменшити залежність від постачань "блакитного палива" з Російської Федерації.

Газета повідомила, що Exxon Mobil Corp одержала 6 з виданих більше 100 ліцензій на пошук і видобування сланцевого газу на польських родовищах у 2009-2010 році.

"Ми не одержали постійного комерційного обсягу вуглеводнів", - сказав виданню представник компанії в Польщі.

Він підкреслив, що компанія вирішила не продовжувати пробного буріння, відмовившись від цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року польський Державний інститут геології (PIG) оприлюднив свої дослідження запасів сланцевого газу в Польщі, які виявилися в кілька разів меншими, ніж раніше прогнозувало Управління енергетичної інформації США - близько 5,3 трильйонів кубометрів.

Польські фахівці оцінили запаси максимум у 1,9 млрд кубометрів, а ті, які можна видобути - від 350 до 770 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Польща минулого року спожила близько 14,5 млрд кубометрів газу, 75% якого імпортувала.

Польський уряд планував розпочати промисловий видобуток сланцевого газу, що дозволило б знизити залежність від постачань російського газу, що дедалі дорожчає, з 2014 року.

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«Нафтогаз» підписав з «Промінвестбанком» договір про продаж ОВДП на 1 млрд грн

«Нафтогаз України» 12 червня підписав з «Промінвестбанком» (Київ) договір про продаж на умовах РЕПО облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні НАК, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

«Нафтогаз» продасть банку ОВДП на 1 млрд грн із зобов'язанням зворотного викупу за 1,047 млрд грн. У повідомленні вказується «термін поставки» - 2012 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створено в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 29,626 млрд грн, зобов'язання – 35,331 млрд грн, статутний капітал – 5,299 млрд грн, власний капітал – 5,132 млрд грн.

«Промінвестбанк» (ПІБ) у першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн грн.

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ЄС не брав участі у підготовці газових угод між Україною і РФ в 2009 році - Тейшейра

Європейський Союз не брав участі у процесі підготовки газових угод між Україною і Російською Федерацією в 2009 році.

Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра на брифінгу, коментуючи на прохання УНІАН заяву євродепутата Ребеки Хармс про те, що контракти проходили експертизу Європейського співтовариства.

«Європейський Союз не раз говорив про те, що в період кризи договори були укладені між такими сторонами, як Україна і Росія, і в цьому процесі Європейський Союз жодним чином не брав участі», - сказав Ж.Тейшейра.

При цьому він відзначив, що в ЄС вітали факт підписання даних документів.

«Єдине, що прозвучало з вуст представників Євросоюзу – що вони вітали розв'язання кризи на той момент», - сказав Ж.Тейшейра.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня депутат Європейського парламенту Ребека Хармс на брифінгу в Харкові заявила, що газові угоди України з Росією, за які була осуджена екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, до підписання пройшли експертизу Європейського співтовариства.

За її словами, до підписання газових угод були проведені необхідні консультації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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Експерт відзначає поліпшення динаміки промвиробництва в Україні

Травневий показник промислового виробництва дає підстави вважати, що уповільнення промвиробництва, яке спостерігалося з початку року, добігає кінця.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен.

При цьому він зазначив, що для того, аби зрозуміти, чи є травневе поліпшення показника промвиробництва тенденцією, потрібно дочекатися статданих за червень.

У теж час О.Вальчишен підкреслив, що в цілому динаміку промвиробництва в Україні, як і раніше, диктує ситуація на основних ринках збуту українського експорту.

«Ситуація все ще залишається хиткою - помітно, що в економіці відбувається уповільнення, яке можливо вже межує з рецесією, дані про промвиробництво за 4 місяці 2012 р. це підкреслили. Проте дані за 5 місяців 2012 р. з промвиробництва кажуть, що уповільнення призупиняється. Ключове питання в тому, чи зможе глобальна економіка уникнути повальної рецесії, або все ж частина світу, яку не називають поки промислово розвиненими країнами, зростатиме, але набагато повільніше, ніж в 2011 році »- відзначає експерт.

Також О.Вальчишен вважає, що влада Китаю може надати додатковий стимул для розвитку економіки, що підтримає ціни на ресурсних ринках.

«У такому сценарії Україна може отримати зростання промвиробництва на 2%» - говорить експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року склало 1%.

У січні-травні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,7%, в травні 2012 року проти квітня - 1,9%.

Зростання промвиробництва в травні 2011 року до травня 2010 року склало 8,6%, до квітня - 0,9%, січень-травень 2011 року до січня-травня 2010 року - 8,5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% в порівнянні з ростом на 11,2% в 2010 році.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограми економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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ВР 20 червня розгляне питання недоторканності Президента, депутатів та суддів - Литвин

Верховна Рада 20 червня розгляне питання про направлення на висновок до Конституційного Суду змін до Конституції України в частині скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Литвин сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітету парламенту.

Зокрема, зазначив спікер, згідно з рішенням парламенту, законопроект №10530 «Про внесення зміни до Конституції України (щодо недоторканності)» має розглядатися 20 червня Верховною Радою України.

Водночас, за словами голови ВР, поки що офіційно від профільного комітету не надійшли документи щодо розгляду цього законопроекту комітетом.

Разом з тим В.Литвин додав, що навіть якщо таких документів не буде, законопроект все одно розглядатиметься, оскільки є відповідне рішення ВР.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань правової політики Сергій Міщенко сказав, що засідання комітету з даного питання відбулося 11 червня, і на ньому було ухвалено рішення щодо відповідного законопроекту. Він висловив здивування з приводу того, чому документи не надійшли до голови ВР, оскільки він ще на минулому тижні все оформив і передав, відповідно до регламенту ВР.

Зі свого боку лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко зазначив, що законопроект про скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів внесений представниками опозиції.

Звертаючись до колег, М.Мартиненко запропонував, щоб у середу «всі дружно проголосували і показали дійсно позицію по цьому питанню», нагадавши, що «ще зовсім недавно більшість дуже активно виступала по цій тематиці».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Верховна Рада відклала до 20 червня вирішення питання щодо розгляду змін до Конституції в частині скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів.

Зокрема, було вирішено не голосувати тоді за включення до порядку денного сесії даного документа, автором якого є заступник голови ВР Микола Томенко, а відправити його до профільного комітету з тим, щоб до 20 червня було підготовлено висновок щодо цього законопроекту.

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Співпраця України і Митного союзу у форматі «3+1» нереальна – міністр ЄЕК

Москва. Співпраця України і Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану у форматі «3+1» нереальна.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила міністр з основних напрямків інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тетяна Валова, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ти можеш прийняти всі зобов'язання, які є в цьому об'єднанні, або не приймати ніяких зобов'язань і не отримувати ніяких прав. Якоїсь середньої можливості бути не може. Формат "3+1" - нереальний», - сказала Т.Валова.

При цьому вона підкреслила, що відносини з Україною завжди носитимуть «особливий характер».

Вона нагадала, що перша закордонна поїздка голови ЄЕК Віктора Христенка була здійснена в Україну, де з українськими чиновниками обговорювалося питання співпраці.

При цьому Т.Валова зазначила, що саме з Україною був початий процес формування ЄЕП.

«У нас немає базового документа про формування ЄЕП, у нас є 17 галузевих угод з однієї простої причини, що такою базовою угодою був договір від 2003 року, підписаний Росією, Білоруссю, Казахстаном і Україною. Саме на базі цього договору ми будували роботу галузей», - сказала вона.

За її словами, під час переговорів з Україною в 2003-2005 рр. результатом стало розуміння того, що ЄЕП – це цілісна структура, в якій не може бути проміжної стадії членства.

При цьому Т.Валова зазначила, що сторони мають новий договір про Зону вільної торгівлі в рамках СНД і цей документ створює більш привілейовані відносини між Україною і МС.

Вона нагадала, що РФ на відміну від України цей документ не ратифікувала.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня 2011 року делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі «3+1». Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня 2011 року прем'єр-міністр Росії Володимир Путін повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою «3+1». Разом з цим, 15 липня В.Путін заявив, що поки що невідомо, чи увійде Україна в Митний союз, а потім в Економічний простір.

24 серпня 2011 року Президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не готова запропонувати Україні особливих умов членства в Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

Наприкінці березня 2012 року перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив, що Україна знову запропонувала країнам Митного союзу співпрацю у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору.

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