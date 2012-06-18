Анонс на 19 червня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «ВАТ «Яготинський маслозавод»: якість продукції доведено!». ВАТ «Яготинський маслозавод» став першим виробником в історії українського правосуддя, який виграв судовий процес, спростувавши результати лабораторного дослідження сиру кисломолочного 9%. Під час прес-конференції представники холдингу «Молочний Альянс» поділяться досвідом про те, яким чином в Україні виробник може захистити свою репутацію, оприлюднять висновок судової експертизи і судове рішення, розкажуть про якість молочних продуктів в Україні, основних проблемах галузі, пов'язаних із забезпеченням належного якості, а також про стан і темпи будівництва та оснащення нового заводу дитячого харчування на базі Яготинського маслозаводу. У прес-конференції візьмуть участь представники АТ «Молочний Альянс», ВАТ «Яготинський маслозавод», експерти та фахівці (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У Національному банку України відбудеться визначення переможців конкурсу "Краща монета року" (2011р.) в номінаціях: "Краща монета року", "Унікальне ідейне рішення", "Краще художнє рішення".

* Прес-конференція на тему: "Скасування скандальних наказів ФДМ про оцінку нерухомості: профанація чи спроба домовитися?". Організатор - портал 3Doma.ua. Учасники: Світлана Бовсуновська, віце-президент ВГО "Ліга експертів України", юрист, Андрій Гусельников, голова комітету статистики і аналітики ВГО "Ліга експертів України", Ігор Сидоров, віце-президент ВГО "Українська нотаріальна палата", приватний нотаріус, Олександр Бондаренко, президент ВГО "Ріелторська палата України"; Людмила Туровська, член правління ВГО "Українського товариства оцінювачів", експерт-оцінювач; Генріх Людкевич, президент ВГО «Асоціація професійних управителів нерухомістю".

* Прес-конференція на тему: «Українці в гуртожитках: чи загрожує їм примусове виселення?". Учасники: Ігор Лисов, заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Анатолій Будник, президент Асоціації жителів гуртожитків Україні, Тетяна Монтян, адвокат.

* Прес-конференція на тему: "Українське село: як зупинити розруху?". Органзіатор - ГолосUA. Учасники: експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава, фермер Василь Коробейко, перший секретар ЦК ЛКСМУ Олександр Присяжнюк, представник МінАПК.

* Відбудеться онлайн-дискусія на тему: "Чи виправдаються інвестиції в іміджеву кампанію України в контексті підготовки до Євро?". Запрошені: Василь Мирошниченко, керуючий партнер CFC Consulting (компанія-розробник бренду "Спритко і Гарнюня"), Олег Волошин, директор департаменту інформаційної політики МЗС України, Олег Фінгер, активіст організації "Німецька молодь України", автор промо-ролика про Київ вартістю $ 30; Джеймс Річ, спеціальний кореспондент "The Guardian" (Лондон, Великобританія). Денис Богуш, експерт зі стратегічних комунікацій. Організатори: ГК "Євро-патруль", народний контроль "Слово і Діло", ГО "Українська Справа".

* Прес-конференція на тему: "Медійні фактори, що впливають на формування репутації банків серед експертних і одночасно стейкхолдерських груп". Організатор - ТОВ "NOKs fishes". Учасники: директор компанії "NOKs fishes" Олег Кононенко і головний редактор журналу "Власть денег".

* В рамках Європейського тижня відбудеться практичний семінар з виготовлення побутових сонячних колекторів для нагріву води в приватних будинках. На семінарі можна буде не тільки дізнатися, з чого складаються геліо-колектори, але й отримати інформацію, де такі матеріали можна придбати в Україну. Проект «Включи сонце, живи комфортно!» Одночасно реалізується в Україну та Грузії за фінансової підтримки ЄС. В Україні його впроваджують громадські організації Національний екологічний центр України, Екоклуб Рівне та «Відродження» (Татарбунари) у партнерстві з міжнародною мережею "Жінки Європи за спільне майбутнє" (WECF).

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