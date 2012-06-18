Курс НБУ на 19.06.12

Офіційний курс НБУ на 19.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 18 червня - 799.2500) 100 EUR - 1008.4937 (на 18 червня - 1006.7353) 10 RUR - 2.4874 (на 18 червня - 2.4672)

Офіційний курс НБУ на 19.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 18 червня - 799.2500) 100 EUR - 1008.4937 (на 18 червня - 1006.7353) 10 RUR - 2.4874 (на 18 червня - 2.4672) Облікові курси банківських металів на 19.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 129758.24 (на 18 червня - 129658.33) 961 XAG 10 Срібло - 2272.27 (на 18 червня - 2290.65) 962 XPT 10 Платина - 118768.55 (на 18 червня - 119248.10) 964 XPD 10 Паладій - 50033.05 (на 18 червня - 50832.30)

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