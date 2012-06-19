Збірні Іспанії та Італії вийшли до чвертьфіналу Євро-2012 за результатами усіх матчів у відбірковій групі С.

В останньому, третьому турі у Гданську збірна Іспанії перемогла з рахунком 1:0 команду Хорватії, а збірна Італії у Познані з рахунком 2:0 переграла команду Ірландії.

Таким чином, за результатами усіх матчів у цій групі збірна Іспанії з сімома очками посіла перше місце, Італія з п’ятьма – друге, і саме ці збірні вийшли до чвертьфіналу цьогорічного Євро.

Збірна Хорватії набрала чотири очки і стала третьою, Ірландія не здобула жодного пункту.