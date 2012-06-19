У кав’ярні в Торонто уболівальники Євро-2012 відкрили стрілянину: одна людина загинула

В одній з кав’ярень в Торонто (Канада), де зібралися уболівальники для перегляду матчу збірних Італії й Ірландії на Євро-2012, пролунали постріли.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на представника поліції Уенді Драммонд, одного з відвідувачів убито, іншого з пораненнями доставлено до лікарні.

Поліція опитує численних свідків. За їхніми словами, в "Сициліан кав’ярні", розташованій в районі Літтл Італі ("Маленька Італія"), пролунали п'ять пострілів.