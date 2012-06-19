ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Банки скуповують державні облігації» пише: українські банки продовжують спрямовувати вільний ресурс в держоблігації. З початку місяця їх портфель ОВДП збільшився більш ніж на 1 млрд. гривень...

http://delo.ua/finance/banki-skupajut-gosudarstvennye-obligacii-179627/

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Також «Діло» у публікації «Енергоємні підприємства можуть розраховувати на спеціальний тариф» пише: очікуване відлуння проекту постанови НКРЕ "Про затвердження критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги" є економічно виправданим...

http://delo.ua/ukraine/energoemkie-predprijatija-mogut-rasschityvat-na-specialnyj-tarif-179629/

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«Діло» у публікації «Українські НПЗ в травні вдвічі скоротили виробництво бензину» пише: в травні Україна скоротила виробництво бензину на 42%, дизпального - на 55%, в порівнянні з травнем 2011 року. Всього за п'ять місяців п.р. НПЗ виробили 876 тис. т бензину і 701 тис. т дизпального...

http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-npz-v-mae-vdvoe-sokratili-proizvodstvo-benzina-179614/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Без селітри не розібратися», в якому пише: Євросоюз вперше з 1996 року відкрив свій ринок аміачної селітри для продукції з України, скасувавши дію загороджувальних мит. Українським заводам, власником яких є бізнесмен Дмитро Фірташ, є за що поборотися - до введення мит вони займали близько 4% ринку країн ЄС ємністю майже 3 млрд євро на рік. Правда, виробникам поки рано радіти - європейські компанії вже пообіцяли подати апеляцію і добитися продовження дії мит...

http://www.kommersant.ua/doc/1961458

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховики себе не контролюють», в якому пише: ринку ОСАЦВ варто підготуватися до зміни правил. Після скандальної зміни керівництва Моторного (транспортного) страхового бюро України депутати вирішили скоротити вплив страховиків на роботу МТСБУ - більшість фінансових питань перейде під контроль держави...

http://www.kommersant.ua/doc/1961536

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Газета «Сьогодні» у публікації «Євровалюта продовжить дорожчати, але не через туристів - фани приїхали до України з картами, а не з готівкою» пише: експерти кажуть, що курс долара завищують через уболівальників, а євро врятували вибори в Греції...

http://www.segodnya.ua/news/14396109.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Податківці вводять нові правила позапланових перевірок» пише: ДПСУ обіцяє бізнесу комфорт, а експерти не впевнені в змінах...

http://www.segodnya.ua/news/14396487.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Мовленням займуться детективники і клоуни» пише: до ради по Громадському ТБ висунуті Юрій Куклачов, Олег Табаков, Дарья Донцова, Тетяна Устінова і Карен Шахназаров...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1864937/ukrotiteli_tv

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Також «Ведомости» у публікації «АвтоВАЗ» почав пробну збірку Nissan Almera» пишуть: «АвтоВАЗ» розпочав тестове виробництво бюджетного автомобіля Nissan Almera. Нової моделі забезпечений успіх, а її виробництво поліпшить імідж російського автогіганта, упевнені експерти...

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1864910/nissan_almera_poshla_v_test

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Видання «Известия» в публікації «Нафтовики не зможуть диктувати ціни на бензин» пише: Федеральна антимонопольна служба не підтримала запропонований ними принцип розрахунку вартості палива для споживачів...

http://izvestia.ru/news/527785

(УНІАН)