Законодавство щодо захисту економічної конкуренції удосконалять

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до законів «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції», якими дозволити надання висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням законодавства про захист економічної конкуренції територіальним органам Антимонопольного комітету України.