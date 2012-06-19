Двері для України у Митний союз відкриті, але лише на загальних підставах – Матвієнко

Москва. Двері для вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану відкриті, але лише на загальних підставах і без преференцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко сьогодні журналістам у Москві після засідання Інтеграційного клубу на тему: «Гуманітарні засади інтеграційних процесів на пострадянському просторі».

«Є інтеграційні об'єднання, які вже показали свою ефективність. Деякі держави, зокрема Україна, вивчають і спостерігають за їх роботою. Коли вони дозріють, пропозиція для них залишається відкритою», - сказала В.Матвієнко.

Вона підкреслила, що ці інтеграційні об'єднання відкриті для всіх держав, хто в них зацікавлений. Ніякого тиску, ніяких насильницьких дій із залучення цих держав робити не треба, додала вона.

На її думку, держави, коли зрозуміють, що це привабливо, цікаво з економічної, політичної та соціальної точки зору, самі прийдуть до цього рішення, але на загальних підставах.

«Є основоположні документи Митного союзу, майбутнього Євразійського союзу. Якщо на цих умовах захочуть приєднаються, то ці об'єднання відкриті. Не треба особливих пряників, преференцій і умов», - підкреслила вона.