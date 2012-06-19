Президент призначив першим заступником голови Держпідприємництва Потімкова

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Потімкова першим заступником голови Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва.

Текст відповідного указу №404 від 19 червня 2012 року оприлюднено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, з 31 травня Держпідприємництва приступила до виконання своїх функціональних обов'язків у частині узгодження регуляторних актів.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Президент створив Державну службу України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла Бродського.