Російські депутати просять Путіна посилити гуманітарний вплив Росії у світі

Москва. Російські депутати просять Президента РФ Володимира Путіна посилити гуманітарний вплив Росії в світі у світлі процесів євразійської економічної інтеграції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в заяві Держдуми «Про посилення роботи із співвітчизниками за кордоном і про розширення гуманітарного впливу Росії напередодні створення Євразійського економічного союзу», за яку проголосували сьогодні 439 депутатів.

«В світлі процесів євразійської економічної інтеграції стає ще більш очевидною необхідність термінового розв’язання поставлених завдань. У зв'язку з цим депутати Державної думи звертаються до керівництва країни з пропозицією про адекватне збільшення державної підтримки роботи із співвітчизниками за кордоном і розширення гуманітарного впливу Російської Федерації в світі», - наголошується в заяві.

У документі зазначається, що Держдума вітає зусилля керівництва РФ з реалізації довгострокової стратегії інтеграції на пострадянському просторі як ключового напряму зовнішньої політики Російської Федерації. Наголошується, що висунута мета – створення в найближчому майбутньому Євразійського економічного союзу вимагає підтримки цього амбітного завдання не тільки населенням держав євразійського простору, а й «російським світом» – російськими співвітчизниками за кордоном.

Російські депутати вважають, що робота із співвітчизниками «не відповідає ні місцю і ролі Росії в світі, ні її гуманітарному потенціалу». У зв'язку з цим депутати вважають необхідним вжити кардинальних заходів з поліпшення і активізації діяльності по зв'язках із співвітчизниками, захисту їх прав і забезпеченню їх гуманітарних потреб.

У документі також наголошується, що на позиції російської мови в багатьох державах чиниться сильний конкурентний тиск. Зазначається, що збереження або закріплення правового статусу російської мови у ряді держав проживання російських співвітчизників має важливе значення і тому повинно стати одним з базових принципів процесу інтеграції на євразійському просторі.

Держдума вважає, що російська мова має стати надійною цементуючою основою майбутнього Євразійського економічного союзу, і закликає зробити всі можливі зусилля, спрямовані на якісне зростання російської культурної присутності за межами РФ, зокрема шляхом розширення мережі російських центрів науки і культури і поліпшення їх матеріальної бази.

Також в заяві депутати висловлюють занепокоєння тим, що Державна програма зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном, не досягла очікуваних результатів і завершується в 2012 році. Разом з тим багато тисяч російських співвітчизників хочуть повернутися на Батьківщину і могли б зробити вагомий внесок до соціально-економічного розвитку Росії. За даними депутатів, з 2006 року до РФ повернулося 62,6 тис. осіб.