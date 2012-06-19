ТОП-10 (19 червня)

Росспоживнагляд визнав, що понад 90% українських сирів відповідають нормам

Резерви МВФ зростуть на 456 млрд дол. Найбільший внесок виділяє Японія - 60 млрд дол.

ЄС вперше з 1996 року скасував загороджувальні мита на українську селітру

Відтепер власники авто незалежно від місця проживання можуть зареєструвати їх у Києві

Фонд держмайна продав «Ніжинсільмаш» за 7,99 млн грн

Депутати дозволили уряду випустити ОВДП на 1 млрд. грн для добудови Дністровської ГАЕС

Кабмін зменшив статутний капітал ДІУ на 1,25 млрд грн

Порошенка призначено керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку

S&P підтвердило рейтинги «Альфа-Банку» і «Кредобанку»

ФДМУ не володіє достовірною інформацією про держоб'єкти — Рахункова палата

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Росспоживнагляд визнав, що понад 90% українських сирів відповідають нормам

Росспоживнагляд визнав 88 видів українського сиру відповідними санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам.

Про це повідомляється на сайті Росспоживнагляду.

"У лабораторію ФБУЗ "Центр гігієни і епідеміології в місті Москві" Росспоживнагляду надійшло 107 зразків сиру виробництва ПП КФ "Прометей" філіал "Менський сир", ТОВ "Гадячсир", ЧАТ "Пирятинський сирзавод", ПАТ "Дубномолоко", з яких повністю досліджено 91 зразок продукції. В результаті на 88 зразків видані експертні висновки про відповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам", - відзначають в Росспоживнагляді.

Російська сторона надіслала до державної ветеринарної та фітосанітарної служби України лист з проханням надати повну інформацію про діяльність українських лабораторій, що претендують на проведення досліджень сирів для експорту продукції до Росії. За даними Росспоживнагляду, зазначена інформація не надходила.

Раніше, 13 червня, державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Росспоживнагляду список з шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії.

Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що у складі сирів українських виробників ЧП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозовський молочний завод, ЧП "Рось" філіал "Охтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була позначена на етикетці. Це є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. У результаті продукти виробництва цих підприємств потрапили під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію підприємств "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей".

У червні фахівці Росспоживнагляду проінспектували ТОВ "Лозовський молочний завод" і ЧП "Рось" філіалу "Охтирський сирокомбінат" і не виявили серйозних порушень в роботі підприємств.

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Резерви МВФ зростуть на 456 млрд дол. Найбільший внесок виділяє Японія - 60 млрд дол.

Країни-члени Міжнародного валютного фонду /МВФ/ оголосили про готовність поповнити резерви організації на 456 млрд доларів. Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард.

"Ряд країн-членів оголосили про підвищення запасів ресурсів МВФ, - йдеться в документі. - В результаті, загальна сума оголошених внесків зросла до 456 млрд доларів".

Зокрема, найбільші внески виділять Японія - 60 млрд доларів, Німеччина - 54,7 млрд доларів, Китай - 43 млрд доларів, Франція - 41,4 млрд доларів. Як повідомлялося раніше, Росія оголосила про поповнення резервів фонду на 10 млрд доларів, передає ІТАР-ТАСС.

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ЄС вперше з 1996 року скасував загороджувальні мита на українську селітру

Брюссель. 17 червня закінчився термін дії антидемпінгових мит ЄС на нітрат амонію з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це було опубліковано в «Офіційному журналі» ЄС 16 червня.

У повідомленні наголошується, що Єврокомісія не отримала обгрунтованих запитів щодо перегляду рішення про антидемпінгові заходи, у зв'язку з чим термін їх дії закінчився 17 червня.

Відповідно до рішення Ради ЄС від 14 червня 2010 року, що продовжує термін дії антидемпінгових мит на імпорт нітрату амонію і добрив, що містять понад 80% нітрату амонію, антидемпінгові мита на такі товари з України становили від 29,26 до 33,25 євро за тонну .

Власником усіх українських виробників аміачної селітри є Ostchem Holding, що входить до Group DF Дмитра Фірташа. До неї входять концерн "Стирол", черкаський і сєверодонецький "Азоти", а також "Рівнеазот". Обсяг виробництва аміачної селітри в 2011 році — 2,44 млн т.

За оцінкою експертів, поточна вартість аміачної селітри на ринках Західної Європи становить 260-280 євро за тонну (близько $330-350). Для порівняння, українська аміачна селітра продається по $310 за тонну (FOB Чорне море) і $330 за тонну (DAF кордон Україна-ЄС).

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Відтепер власники авто незалежно від місця проживання можуть зареєструвати їх у Києві

З 20 червня власники транспортних засобів незалежно від місця їх реєстрації та проживання зможуть зареєструвати свій автомобіль у реєстраційно-екзаменаційних відділах ДАІ столиці.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

«Таким чином, громадяни мають змогу отримувати послуги за принципом «єдиного вікна», - наголошується в повідомленні.

Водночас у ДАІ уточнили, що ця, без сумніву, зручна послуга поки що організована у двох відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи (ВРЕР) ДАІ - №12 та №13.

Крім того, організовано роботу із заміни посвідчення водія за таким же принципом, незалежно від місця проживання громадян України. Підрозділи, в яких надаватиметься ця послуга, розташовані за адресами: ВРЕР ДАІ № 2 - вул. Туполєва, 19; ВРЕР ДАІ № 10 - вул. Братиславська, 52; ВРЕР ДАІ № 13 - вул. Електротехнічна, 45; ВРЕР ДАІ № 12 - вул. Новоконстянтинівська, 8.

Разом з тим у ДАІ запевнили, що до 1 серпня нинішнього року для зручності громадян України робота за принципом «єдиного вікна» буде організована в усіх інших без винятку відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ Києва.

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Фонд держмайна продав «Ніжинсільмаш» за 7,99 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) на відкритому аукціоні 19 червня продав 99,996% акцій виробника сільгосптехніки ПАТ «Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування», йдеться в повідомленні ФДМУ.

Згідно з повідомленням, у конкурсі взяли участь ТОВ «Укравтозапчастина» і ТОВ «Черкаситехномаш». Переможцем конкурсу стало ТОВ «Укравтозапчастина».

Ціна продажу склала 7,99 млн грн, при початковій вартості – 7,9 млн грн.

Також повідомляється, що, згідно з умовами конкурсу, його переможець зобов'язаний погасити прострочену кредиторську заборгованість ВАТ «Ніжинсільмаш», зокрема, перед бюджетом - 0,4 млн грн, зі страхування – 0,87 млн грн.

У ФДМУ також нагадали, що раніше акції ПАТ «Ніжинсільмаш» вже виставлялися на продаж, але так і не були продані.

Довідка УНІАН. «Ніжинсільмаш» створений 10 вересня 1926 в місті Ніжині на базі механічних майстерень з виготовлення возів. У 1928 році механічні майстерні були перейменовані в Ніжинський обозний завод.

У травні 1959 року обозний завод був перейменований у Ніжинський машинобудівний завод. У 1970 році завод перейменовано в завод сільськогосподарського машинобудування «Ніжинсільмаш».

ТОВ «Укравтозапчастина» засновано в 1995 році, є великим гравцем на ринку тракторів, сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, мототехніки, запасних частин, акумуляторів, шин, дисків, мастильних, експлуатаційних та ремонтних матеріалів.

Товарний каталог підприємства нараховує понад 42 000 найменувань. З провідними виробниками Росії, Білорусі, Чехії, Китаю, Індії діють близько 50 дилерських договорів поставки до України товарів оригінального виробництва.

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Депутати дозволили уряду випустити ОВДП на 1 млрд. грн для добудови Дністровської ГАЕС

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено надати Кабінету міністрів право здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 «Фінансування Державного бюджету України на 2012 рік» до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» у сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

У пояснювальній записці до закону зазначається, що додаткове бюджетне фінансування дозволить завершити у 2013 році будівництво першої черги Дністровської ГАЕС.

Також Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства». За ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни, якими дозволяється оплата акцій публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» державними облігаціями України.

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Кабмін зменшив статутний капітал ДІУ на 1,25 млрд грн

Кабінет Міністрів своєю постановою №543 від 18 червня ц.р. зменшив статутний капітал Державної іпотечної установи (ДІУ) на 1 млрд 248 млн 247, 524 тис. грн - до 951 млн 752, 475 тис. грн.

Текст постанови розміщено на урядовому порталі.

Раніше статутний капітал ДІУ становив 2,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Державна іпотечна установа до кінця 2015 року планувала збільшити статутний капітал на 2 млрд грн. - до 4,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Щодо паперів видається 100% державна гарантія.

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Порошенка призначено керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку

Президент України Віктор Янукович призначив міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, "на зміну статті 1 Указу Президента України від 26 лютого 2002 року № 181 «Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку» (зі змінами, внесеними указами від 3 червня 2003 року № 473, від 31 березня 2004 року № 379, від 30 квітня 2005 року № 747, від 27 грудня 2005 року № 1859, від 3 березня 2007 року № 168, від 24 березня 2008 року № 262, від 31 травня 2010 року № 647 та від 12 серпня 2011 року № 818) призначити Порошенка Петра Олексійовича - міністра економічного розвитку і торгівлі України - керуючим у правлінні Чорноморського банку торгівлі та розвитку, увільнивши від виконання цих обов'язків Копилова В.А.".

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S&P підтвердило рейтинги «Альфа-Банку» і «Кредобанку»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підтвердила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента «В-/С» ПАТ «Альфа-Банк» (Україна). Прогноз зміни рейтингів — «стабільний». Про це мовиться у повідомленні S&P.

Водночас, згідно з повідомленням, підтверджено рейтинг банку за національною шкалою «uaBBB-».

«Підтвердження рейтингів «Альфа-Банку» відображає наші очікування того, що підтримка з боку материнської структури «Альфа-Груп», зокрема через ВАТ «Альфа-Банк» (ВВ/Стабільний/В), є одним із стабілізувальних чинників для кредитоспроможності АБУ і нейтралізує зростання тиск на його фінансовий профіль, особливо на показники капіталізації», - сказано у повідомленні S&P.

Також вказується, що S&P переглянуло оцінку показників капіталізації і прибутковості «Альфа-Банку» зі слабкої до дуже слабкої і, як наслідок, переглянуло оцінку характеристик власної кредитоспроможності (stand-alone credit profile — SACP) банку з «b-» до «ссс+».

При цьому наголошується, що зміна оцінки SACP не вплинула на фінальні рейтинги банку, оскільки S&P додало до рейтингів один ступінь за рахунок можливої підтримки капіталізації з боку «Альфа-Груп» у разі потреби.

«Як наслідок, ми вважаємо, що банк має помірну стратегічну значущість для материнської групи», - кажуть у S&P.

Також Standard & Poor's підтвердила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента «В-/С» і рейтинг за національною шкалою «uaBBB-», присвоєні українському "Кредобанку". Прогноз зміни рейтингів — «стабільний».

«Підтвердження рейтингів відображає нашу думку про те, що оцінка SACP (власна кредитоспроможність - stand-alone credit profile — SACP) залишиться на рівні «ссс+» і що банк збереже помірну стратегічну значущість для Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO; А-/Стабільний/А-2), тому кредитний рейтинг «Кредобанку» на один ступінь вищий за оцінку характеристик його власної кредитоспроможності», - йдеться у повідомленні.

У S&P вважають, що на SACP банку чинять вплив дві протилежні тенденції: вірогідне погіршення показників капіталізації у найближчі 12-18 місяців; поліпшення якості активів останніми роками.

«Тому ми переглянули оцінку показників капіталізації і прибутковості з адекватної на слабку, а оцінку позиції за ризиком — зі слабкої на помірну (відповідно до визначень, поданих у критеріях)», - повідомляє S&P.

Також вказується, що рейтинги «Кредобанку» відображають базовий рівень рейтингу комерційного банку, що діє тільки в Україні, — «b+», а також слабку бізнес-позицію банку, слабкі показники капіталізації і прибутковості, помірну позицію за ризиком, середні показники фондування і адекватні показники ліквідності (відповідно до визначень, поданих у критеріях).

«Ми як і раніше вважаємо, що «Кредобанк» є дочірньою компанією, яка має помірну стратегічну значущість для РКО, і чекаємо, що материнська структура, як і в попередні роки, надаватиме підтримку своїй дочірній компанії», - сказано у повідомленні.

Прогноз «стабільний» відображає очікування S&P, що «Кредобанк» збереже помірну стратегічну значущість для РКО. При цьому переглянута стратегія банку повинна забезпечити підвищення його прибутковості і не чинитиме істотного негативного впливу на якість активів та ліквідність банку в найближчі два роки.

S&P повідомляє, що рейтинги «Кредобанку» можуть бути підвищені у разі успішної реалізації нової стратегії новим керівництвом банку, що приведе до досягнення запланованих показників прибутковості без істотного погіршення якості активів унаслідок подальшої підтримки з боку РКО. Підвищення показників капіталізації за рахунок нових вливань в акціонерний капітал або зниження темпів зростання кредитного портфеля, що приведе до підвищення прогнозованого коефіцієнта RAC без урахування коректувань на диверсифікацію до рівня вище 7%, також буде позитивним рейтинговим чинником.

Рейтинги можуть бути знижені у разі істотного ослаблення зв'язків з РКО, що приведе до перегляду оцінки банку як такого, що має помірну стратегічну значущість для РКО. Негативний вплив на рейтинги також може мати погіршення прогнозованого коефіцієнта RAC до рівня нижче за 3% або ослаблення показників ліквідності.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстроване в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 27,65 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,67 млрд грн, зобов'язання - 23,48 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I кварталі 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року в 6,2 раза - до 15,09 млн. грн.

«Альфа-банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».

ПАТ «Кредобанк» (Львів) створений у 1990 році.

99,5655% акцій «Кредобанку» володіє найбільший польський акціонерний банк PKO BP SA.

2011 рік «Кредобанк» завершив з прибутком 93,63 млн. грн.

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ФДМУ не володіє достовірною інформацією про держоб'єкти — Рахункова палата

Держава не володіє повною і достовірною інформацією про об'єкти, які перебувають у її власності. Як сказано в повідомленні Рахункової палати України, такі висновки було зроблено колегією відомства за результатами аналізу Звіту про роботу Фонду державного майна й ходу виконання Державної програми приватизації в 2011 році.

«Всупереч вимогам законодавства частину міністерств і відомств не надали відповідної інформації для оновлення бази даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, внаслідок чого держава в особі Фонду не має повної і достовірної інформації про об'єкти, які перебувають у її власності», - йдеться в прес-релізі.

Крім того, за даними Рахункової палати, 5905 юридичних осіб на сьогодні не підвідомчі жодному з органів державної влади, тобто "невизнані".

Відповідно до наданої інформації, Фонд не розробив і не подав на затвердження Кабміну проект плану-графіка передприватизаційної підготовки державних підприємств наступного року (через ненадання органами влади, в управлінні яких перебувають державні підприємства, відповідних пропозицій). Це є порушенням законодавства і створює ризики невиконання планів з приватизації в майбутньому.

За даними звіту, обсяги надходжень коштів від приватизації до держбюджету 2011 року становили майже 115% планових показників. Однак, як встановлено аудитом, план з надходження коштів від малої приватизації виконано лише на 83,9%, зокрема від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, - лише на 39,8%.

Також встановлено, що звіт не містить інформації про стан заборгованості з орендної плати і виплати дивідендів, про результативність перевірок з виявлення і попередження порушень чинного законодавства, проведених Фондом, про стан позовної роботи. У звіті не висвітлені причини недостатньої координації роботи Фонду з органами виконавчої влади.

Колегія констатувала, що Звіт про роботу Фонду держмайна загалом достовірно висвітлює результати діяльності Фонду з проведення приватизації й управління державним майном.

Інформація, наведена у звіті, дає змогу оцінити загальний стан обліку державного майна, підготовки до продажу об'єктів державної власності і їх приватизації, а також дослідити питання дивідендної та орендної політики. При цьому звіт висвітлює лише позитивну сторону роботи Фонду, не аналізуючи проблем і недоліків в його діяльності впродовж 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна, за попередніми даними, перевиконав на 15% план надходжень від приватизації держмайна, затверджений на 2011 рік, направивши до державного бюджету України 11,488 млрд грн (план 2011 р. - 10 млрд грн). Надходження від оренди становили 846,6 млн. грн, або 129,24% планового показника (655 млн. грн), надходження дивідендів - 594,03 млн. грн, що вчетверо більше від плану.

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