Анонс на 20 червня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю в. о. аграрної політики і продовольства Н.Безуглого, голови Державної санітарно-епідеміологічної служби А.Пономаренка.

* Прес-конференція голови КОДА Анатолія Присяжнюка на тему: «Соціально-економічний розвиток Київської області: підсумки діяльності, тенденції та перспективи».

* Прес-конференція на тему: «Підсумки саміту «Великої двадцятки». Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко і науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

* В рамках Тижня стабільної енергетики в Європейському містечку відбудеться офіційне відкриття публічних дебатів «Інвестиції в енергоефективність: знання чи реальні проекти?». Учасники: голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола Пашкевич та керівник 3-го відділу програм допомоги делегації Європейської Комісії в Україні Ханс Райан. Після закінчення дебатів відбудеться прес-конференція. Під час дебатів виступлять: директор зі зв'язків з громадськістю СКМ Наталія Ємченко, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації IFC Олена Волошина, заступник голови Одеської ОДА Олександр Малін і перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Кишинів - Єреван - Астана на тему: "Єдиний пенсійний простір СНД. Думки та коментарі". Учасники в Києві: Владислав Лук'янов, перший заступник голови Комітету з питань бюджету ВРУ; Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера. В Москві: Людмила Ржаніцина, провідний науковий співробітник Інституту економіки РАН; Ігор Богданов, завідувач відділом соціології економіки Інституту соціально-політичних досліджень РАН; Олександр Хачіян, головний редактор журналу "Пенсійні гроші". У Кишиневі: Анатолій Рожко, завідувач секцією Інституту економіки, фінансів та статистики Академії наук Молдавії; Галина Балмош, депутат парламенту. В Єревані: Татула Манасерян, керівник аналітичного центру "Альтернатива". В Астані: Людмила Жуланова, екс-віце-міністр праці та соціального захисту населення Казахстану.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Будуть розглядатися: проект закону про внесення змін до деяких законів України і виклад Закону України "Про страхування" у новій редакції; Проект Закону про інститути спільного інвестування; проект закону про систему депозитарного обліку цінних паперів і ін.

* Відбудеться науково-практичний семінар на тему: «Нова стратегія виробництва зернових та олійних культур в Україні» Питання: якою має бути стратегія виробництва зернових та олійних культур? які наукові основи пропонують учені для збільшення виробництва зерна кукурудзи та сорго? як підвищити ефективність вітчизняної селекції та насінництва зернових? як буде реалізовуватися галузева програма «Соя Україна - 2017» і чи збільшиться кукурудзяно-соєвий пояс України? та ін. Учасники: перший віце-президент НААН, академік В.Петриченко директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр'єва С.Попов, академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації, академік С.Булигін, президент Української асоціації виробників і переробників сої В.Тимченко та ін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці, на якому будуть розглядатися питання: пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці»; проект Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; проект закону про внесення змін до деяких законів України (про підвищення рівня народжуваності та престижу материнства) та інші.

* 18-45 - В УНІАН в Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться тренінг з арт-терапії "Як звільнити свого творчого генія" під керівництвом психолога, арт-терапевта Наталії Гладкої. Учасники тренінгу дізнаються, як змінити своє мислення для визначення нових продуктивних ідей, а також розширити свої творчі можливості.

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