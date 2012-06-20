Україна програла Англії 0:1 і залишила Євро-2012

Збірна України у Донецьку на "Донбас Арені" у матчі 3-го туру групи D програла збірній Англії з рахунком 0:1 і залишила Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, єдиний гол у цій грі забив нападник збірної Англії Уейн Руні на 48-й хвилині.

На 62-й хвилині після удару нападника української команди Марко Девіча м'яч перетнув лінію воріт, однак угорська бригада арбітрів не зарахувала очевидний гол у ворота збірної Англії.