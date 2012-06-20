Збірні Англії та Франції вийшли до чвертьфіналу Евро-2012 групи D

Збірні Англії та Франції вийшли до чвертьфіналу групи D на Евро-2012 .

Як передає кореспондент УНІАН, у матчах останнього 3-го туру цієї групи в Донецьку збірна України поступилась Англії з рахунком 0:1 а у паралельном матчі у Києві Швеція обіграла Францію з рахунком 2:0.

Таким чином за результатами всіх ігор в цій групі перше місце з 7-ма очками посіла Англія, Франція залишилась на другому місці з 4-ма очками.

Збірні України та Швеції набрали по 3 очки. Відтак 23 червня у Донецьку у чвертьфіналі зіграють між собою Іспанія та Франція, а 24 в Києві в іншому чвертьфіналі зійдуться між собою Англія та Італія.