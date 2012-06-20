Блохін тепер на Євро-2012 вболіватиме за збірну Німеччини

Головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін на чемпіонаті Європи з футболу після вибуття української команди з турніру вболіватиме за збірну Німеччини.

Про це він сказав 19 червня на прес-конференції після матчу Україна – Англія в Донецьку, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Росія вилетіла, Хорватія вилетіла. Ну, думаю, (вболіватиму) за збірну Німеччини», - сказав О.Блохін.