Блохін тепер на Євро-2012 вболіватиме за збірну Німеччини
09:35, 20 червня 2012Різне
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Головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін на чемпіонаті Європи з футболу після вибуття української команди з турніру вболіватиме за збірну Німеччини.
Про це він сказав 19 червня на прес-конференції після матчу Україна – Англія в Донецьку, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.
«Росія вилетіла, Хорватія вилетіла. Ну, думаю, (вболіватиму) за збірну Німеччини», - сказав О.Блохін.
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