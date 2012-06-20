Російський футбольний союз опротестував рішення УЄФА

Російський футбольний союз (РФС) опротестував рішення контрольно-дисциплінарної інстанції УЄФА від 13 червня, згідно з яким російська збірна була покарана на шість очок у наступному відбірковому циклі чемпіонату Європи. Покарання носить умовний характер і охоплює термін до закінчення стикових матчів кваліфікації Євро-2016.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Додатково, РФС був оштрафований на 120 тисяч євро. Рішення було прийняте у відповідь на неналежну поведінку російських уболівальників під час матчу з чехами у Вроцлаві, коли вони використовували і кидали на поле піротехнічні пристрої, а також демонстрували образливі банери.

Дата розгляду протесту поки що не визначена.