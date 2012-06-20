ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Депозити банків у травні скоротилися» пише: основним чинником зниження депозитної бази комерційних банків став відтік депозитів корпоративних клієнтів. Внески фізичних осіб збереглися на колишніх рівнях, хоча такого, як раніше, притоку вже не спостерігається.

http://delo.ua/finance/depozity-bankov-v-mae-sokratilis-179718/

* * *

Також «Діло» в публікації «На яку розкіш депутати пропонують ввести податок - законопроекти» пише: у парламенті зареєстровано чотири законопроекти, якими пропонується запровадити податок на розкіш.

http://delo.ua/ukraine/na-kakuju-roskosh-deputaty-predlagajut-vvesti-nalog-zakonoproekt-179682/

* * *

«Діло» в публікації «Західні ЗМІ: іноземні вболівальники у захваті від України» пише: іноземні уболівальники приємно здивовані Україною, її атмосферою і організаційною роботою на Євро-2012.

http://delo.ua/ukraine/zapadnye-smi-inostrannye-bolelschiki-v-vostorge-ot-ukrainy-179709/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «На підвищених тоннах», у якому пише: криза на ринку нафтопродуктів примушує Кабмін шукати нестандартні можливості для стабілізації ситуації. Зараз розглядається можливість встановлення квоти на ввезення нафти для переробки на українських НПЗ без сплати ПДВ. Обсяг може сягнути близько 10 млн. т на рік. Такий захід здатний понизити ціни на нафтопродукти і запустити НПЗ, які простоюють, але лише за умови прозорого розподілу квоти між гравцями ринку, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1962218

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ломбарди виграють у позиках», в якому пише: популярність ломбардів в Україні зростає. Минулого року ринок ломбардних послуг зріс на третину - за рік споживачі взяли кредитів майже на 2 млрд грн більше (7,3 млрд грн). Клієнтів поки що не відлякують навіть надхмарні процентні ставки - в середньому понад 200% річних, оскільки вони позичають кошти в ломбарді на дуже короткі терміни - тиждень-два.

http://www.kommersant.ua/doc/1962280

* * *

Газета «Сьогодні» в публікації «В Україні виник дефіцит грошей» пише: банки в цьому звинувачують Нацбанк і готують нові ставки короткострокових депозитів.

http://www.segodnya.ua/news/14397273.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «Бензин з біоетанолом буде дешевим, але роз'їсть паливні баки - експерти» пише: в Україні активно обговорюють ухвалений Радою закон про біоетанол.

http://www.segodnya.ua/news/14397255.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Хостел-шахраї і страшилки про Україну відлякали футбольних фанів» пише: завантаження хостелів у містах України, що приймають Євро-2012, навіть у дні матчів становило 50-70%, а ціни на проживання вже знизилися у два-три рази. За перший тиждень чемпіонату заробити вдалося тільки "розкрученим"...

http://economics.unian.net/ukr/detail/131463

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Найбільший інвестпроект UC Rusal після кризи пов'язаний з Китаєм» пише: UC Rusal і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про співпрацю для реалізації проекту з будівництва в Іркутській області РФ заводу з виробництва анодів вартістю $850 млн. Це найбільший інвестпроект, про який UC Rusal оголосила після кризи.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1892848/krupnejshij_investproekt_uc_rusal_posle_krizisa_svyazan_s

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Майже 20% держвитрат 2013 р. під питанням» пишуть: уряд РФ готує бюджет 2013 року до економічної кризи. З кожних 100 руб. Держвитрат майже 4 руб. резервуються на антикризові заходи, а ще близько 15 руб. може бути заморожено.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1881489/byudzhet_ledeneet

* * *

Видання «Известия» в публікації «Сидр і медовуха не пройдуть по ГОСТу» пише: НДІ Россільгоспакадемії видав висновок про те, що вміст алкоголю в сидрі не може бути нижчим ніж 1,2%, а значить, його статус невизначений і з 1 липня напій опиниться «поза законом».

http://izvestia.ru/news/527915

(УНІАН)