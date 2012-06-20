Бойко, Лавринович і Порошенко ввійшли до складу Українсько-Російської міждержавної комісії

Президент України Віктор Янукович ввів до складу Українсько-Російської міждержавної комісії міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, міністра юстиції Олександра Лавриновича та міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка. Відповідний указ про зміни у складі Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії опубліквоано на сайті глави держави.

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