Бойко, Лавринович і Порошенко ввійшли до складу Українсько-Російської міждержавної комісії
17:23, 20 червня 2012Різне
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Президент України Віктор Янукович ввів до складу Українсько-Російської міждержавної комісії міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, міністра юстиції Олександра Лавриновича та міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка.
Відповідний указ про зміни у складі Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії опубліквоано на сайті глави держави.
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