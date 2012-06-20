Анонс на 21 червня

* Відбудеться науково-практична конференція "День поля - 2012", організована Інститутом фізіології рослин і генетики НАНУ під егідою Мінагрополітики і продовольства України. Учасники конференції ознайомляться з передовими сортами і технологіями отримання високих врожаїв.

* Засідання НКРЕ

* Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва відбудеться нарада за підсумками роботи підприємств оборонно-промислового комплексу і розвитку оборонної галузі.

* Прес-конференція голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія Тимченка на тему: "Створення в Україні Державного земельного банку - крок до впровадження ефективного державного регулювання сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах". Також у заході візьме фінансовий директор Державної земельної служби та земельного банку Нідерландів Пітер Ван Дер Ягт.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе круглий стіл на тему: «Енергетична стратегія України-2030 очима експертів". Під час круглого столу Інститут енергетичних досліджень представить Аналітичну записку: «Енергетична стратегія України-2030: обережно й багатовекторно». Учасники: директор з інформаційної підтримки та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко, президент АПЕУ Віталій Давій і член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

* Прес-конференція на тему: «Нові підходи у відродженні історичного духу Києва». Учасники прес-конференції на прикладі об'єкта, який повинен виникнути на місці зруйнованої швейної фабрики «Юність» на Андріївському узвозі, покажуть, як можна відродити дух Києва, застосовуючи їх метод. Учасники: письменник, член Містобудівної ради Києва, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець і художник-монументаліст, народний художник України, лауреат Державної премії ім. Шевченко Анатолій Гайдамака.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Буде розглядатися питання: "Про Звіт Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2011 році".

* В рамках Європейського тижня сталої енергетики в Україні, відбудеться презентація кращих практик впровадження "зеленого офісу" від провідних компаній України. Організатор - Аналітичний центр "Діксі груп". Учасники: Роман Ніцович, керівник програм Аналітичного центру "Діксі груп"; Наталія Гозак, експерт ГО «Український екологічний клуб «Зелена хвиля»; Ірина Вербицька, керівник департаменту екобезпеки Дирекції генерації електроенергії ДТЕК; Наталія Сивенька, керівник відділу маркетингових комунікацій і зв'язків з громадськістю АББ в Україні; Олена Макаренко, керівник групи корпоративного управління та стабільного розвитку, члена Комітету з соцвідповідальності КПМГ в Україні; Олександра Афанасьєва, керівник служби маркетингу і корпоративних комунікацій НАСК "Оранта".

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