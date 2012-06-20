ТОП-10 (20 червня)

Уряд затвердив прогнозний газовий баланс на цей рік. Обсяг імпорту менший за розрахунки "Газпрому"

Мінфін скорочує обсяги держзапозичень

Мінфін збільшив виручку від продажу ОВДП до 2,83 млрд грн

У липні планується виставити на продаж 16 міськ- і облгазів

Лідери G20 погодили заходи з подолання кризи в єврозоні

НБУ дозволив враховувати 10% від номіналу валютних ОВДП у резервах комбанків

Бойко, Лавринович і Порошенко ввійшли до складу Українсько-Російської міждержавної комісії

Cadogan у союзі з Eni планує розширити нафтогазовий бізнес в Україні

Тестові випробування першої нитки газопроводу «Північний потік» успішно завершено

Врожай зернових цього року становитиме 45-50 млн тонн - прогноз Мінагропроду

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Уряд затвердив прогнозний газовий баланс на цей рік. Обсяг імпорту менший за розрахунки "Газпрому"

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2012 рік, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» придбає у ВАТ «Газпром» 27 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Ми затвердили баланс, обсяг імпорту - 27 млрд кубів. Газ купуватиме «Нафтогаз», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити цього року закупівлі газу в РФ до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

Сьогодні, 20 червня, заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявив, що Україна зараз активно веде закачування газу в ПСГ і за підсумками 2012 року вийде на закупівлю 40 млрд куб. м, що передбачено контрактами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

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Мінфін скорочує обсяги держзапозичень

Міністерство фінансів України в п.р., порівняно з минулим роком, скорочує обсяги державних запозичень.

Як повідомляє Державна казначейська служба, станом на 18 червня п.р. надходження до держбюджету від внутрішніх запозичень (зовнішні запозичення за зазначений період не здійснювалися) становили 37,489 млрд грн. Крім того, вчора, 19 червня, Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 2,83 млрд грн. Таким чином, станом на 20 червня п.р. обсяг залучених шляхом запозичення коштів становив 40,319 млрд грн порівняно з 47,616 млрд грн на 21 червня 2011 року.

При цьому за вказаний період минулого року держборг продавався як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках - 24,956 млрд грн і 22,659 млрд грн відповідно.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою управління державним боргом на 2012 рік, Міністерство фінансів України планує у 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд грн, на внутрішньому — 60,952 млрд грн.

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Мінфін збільшив виручку від продажу ОВДП до 2,83 млрд грн

Міністерство фінансів України на проведених 19 червня аукціонах з первинного розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) збільшило сумарну виручку від продажу держборгу до 2,83 мільярдів гривень з 503 мільйонів гривень на попередньому аукціоні 14 червня, говориться в повідомленні Мінфіну.

За словами експертів, залучені Міністерством фінансів кошти дозволяють повністю рефінансувати виплати з держборгу, що припадають на поточний тиждень.

Як повідомляє Мінфін, у вівторок було продано пяти- і семирічні номіновані в гривнях ОВДП на, відповідно, 1,027 мільярда гривень і 1,008 мільярда гривень.

Ставки за цими борговими зобов'язаннями не змінилися порівняно з попередніми аукціонами, залишившись на рівні 14,3% і 14,13% річних. Попит було сформовано трьома заявками, які, за оцінкою аналітиків, подаються «дружніми» державними банками.

Мінфіну також вдалося продати валютні ОВДП терміном обігу 13 місяців на 98,162 мільйона доларів і трирічні валютні державні папери на 1,603 мільйона доларів.

«Мінфін лише в останню мить додав річний валютний папір і не помилився. Як і очікувалося, саме тут було максимально сконцентровано ринковий попит. Уряд одержав вісім заявок і задовольнив їх усі. В результаті Мінфін залучив із дохідністю в 9,3% 98,16 мільйона доларів. Уряду також вдалося продати одну серію трирічних доларових облігацій. З дохідністю в 9,35% було розміщено паперів на 1,6 мільйона доларів», - прокоментував підсумки аукціону фахівець відділу продажу боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

За інформацією Мінфіну, на трирічні папери було подано лише одну заявку від покупця, яка й була задоволена.

«У результаті Мінфін повністю рефінансував виплати з погашення і обслуговування боргу, які становитимуть 1,08 мільярда гривень і 93,27 мільйона доларів США. Кошти, що залишилися, від аукціону, швидше за все, будуть конвертовані в долари США для підготовки до погашення і обслуговування єврооблігацій 26 червня, яке необхідно здійснити в сумі близько 516 мільйонів доларів США», - сказав аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.

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У липні планується виставити на продаж 16 міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в липні 2012 р. оголосити про проведення конкурсів з продажу держпакетів 16 газорозподільних і газопостачальних підприємств (міськ- і облгазів).

Про це йдеться в затверджених змінах до плану-графіка продажу в 2012 р. пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних компаній, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 20 червня ц.р.

Планується, що будуть проведені приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів.

Зокрема, в липні ц.р. планується виставити на продаж держпакети акцій ПАТ "Тисменицягаз" (26%), ПАТ "Вінницягаз" (22,06 %), ПАТ "Волиньгаз" (23,42%), ПАт "Дніпропетровськгаз" (26%), ПАТ "Запоріжгаз" (25%), ПАТ "Кримгаз" (23,99%), ПАТ "Кременчукгаз" (26%), ПАТ "Полтавагаз" (26%), ПАТ "Сумигаз" (25,79%), ПАТ "Севастопольгаз" (25%), ПАТ "Луганськгаз" (26%), ПАТ "Гадячгаз" (26%), ПАТ "Лубнигаз" (26%), ПАТ "Бережанигаз" (26,04%).

У серпні планується оголосити конкурси з продажу держпакетів ПАТ "Чернівцігаз" (20,39%), ПАТ "Житомиргаз" (15,86%), ПАТ "Херсонгаз" (20,83%), ПАТ "Харківміськгаз" (9,91%).

У вересні ФДМУ планує оголосити конкурси з продажу ще 22 держпакетів міськ- і облгазів - ПАТ "Київоблгаз" (8,24%), ВАТ "Одесагаз" (4,97%), ПрАТ "Макіївкагаз" (1,62%), ПАТ "Харківміськгаз" (17,7%), ПАТ "Рівнегаз" (7,6%), ПАТ "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАТ "Львівгаз" (2,55%), ПАТ "Чернігівгаз" (13,25%), ПАТ "Бучачгаз" (3,87%), ПАТ "Тернопільгаз" (0,71%), ПАТ "Тернопільгоргаз" (4,96%), ПАТ "Дніпрогаз" (1,2%), ПАТ "Хмельницькгаз" (1%), ПАТ "Борщівгаз" (4,11%), ПАТ "Гусятингаз" (7,38%), ПАТ "Заліщикигаз" (1,51%), ПАТ "Збаражгаз" (7,59%), ПАТ "Монастиріськгаз" (5,99%), ПАТ "Підволочиськгаз" (1,98%), ПАТ "Криворіжгаз" (7,01%), ПАТ "Чортківгаз" (2,7%), ПАТ "Зборівгаз" (10,97%).

Всього в липні-вересні ц.р. планується виставити на продаж держпакети акцій 42 міськ- і облгазів.

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Лідери G20 погодили заходи з подолання кризи в єврозоні

У Лос-Кабосі завершився саміт "Великої двадцятки", на якому було прийнято низку важливих рішень. Виступаючи на підсумковій прес-конференції, президент Мексики Феліпе Кальдерон назвав форум успішним.

На саміті, зокрема, намічено конкретні заходи щодо подолання кризи в єврозоні. Крім того, в результаті "переговорів, які тривали кілька місяців", члени "двадцятки" прийняли рішення про виділення додатково понад 450 млрд доларів у Міжнародний валютний фонд для розширення його можливостей у протидії виникаючим кризам та їх запобігання.

Лідери G20 висловилися за заходи щодо збільшення попиту в країнах з профіцитом бюджету, накопичення заощаджень - в державах з дефіцитом, заявили про намір утримуватися від конкурентної девальвації валют.

Також лідери G20 заявили про намір своїх країн зробити кроки для захисту цілісності і стабільності єврозони.

Нинішній сьомий саміт "двадцятки" став першим з тих, які проводяться в Латинській Америці. Як повідомили представники оргкомітету, в його рамках відбулася рекордна для подібних форумів кількість двосторонніх зустрічей, які провели лідери різних країн, передає ІТАР-ТАСС.

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НБУ дозволив враховувати 10% від номіналу валютних ОВДП у резервах комбанків

Національний банк України дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ.

Це передбачено в постанові регулятора №248 «Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку» від 19 червня 2012 року, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Дозволити банкам зараховувати для покриття обов'язкових резервів, які формуються на окремому рахунку в Національному банку України ..., придбані ними ОВДП, номіновані в іноземній валюті (долар США) у розмірі 10% їх номінальної вартості в гривневому еквіваленті, розрахованому виходячи з офіційного курсу гривні...», - говориться в документі.

Крім того, регулятор дозволив враховувати при перерахуванні резервів на окремий рахунок в НБУ і 50% від номінальної вартості цільових ОВДП, випущених для фінансування Євро-2012.

При цьому, розмір коштів, які комерційні банки мають тримати на окремому рахунку в НБУ, залишився на рівні 50% від суми обов'язкових резервів.

Регулятор також збільшив з 40% до 50% обсяг обов'язкових резервів, який має зберігатися щодня на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в НБУ.

Вищезгадана постанова набуває чинності з 30 червня 2012 року.

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Бойко, Лавринович і Порошенко ввійшли до складу Українсько-Російської міждержавної комісії

Президент України Віктор Янукович ввів до складу Українсько-Російської міждержавної комісії міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, міністра юстиції Олександра Лавриновича та міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка.

Відповідний указ про зміни у складі Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії опубліквоано на сайті глави держави.

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Cadogan у союзі з Eni планує розширити нафтогазовий бізнес в Україні

Британська компанія Cadogan Petroleum («Кадоган Петролеум») з активами в Україні розраховує, що підписана раніше в червні угода з італійською нафтогазовою компанією Eni дасть змогу розширити діяльність з видобутку вуглеводнів на території України, заявив президент Cadogan Petroleum Бертран де Пальєр.

Минулого тижня Eni повідомила про одержання доступу до перспективного українського ринку сланцевого газу шляхом придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», яка володіє ліцензією на видобування у Львівському вугільному басейні. «Західгазінвест» підконтрольна Cadogan Petroleum і державному енергохолдингу «Надра України».

«Цей договір (з Eni) визначає тип перспектив для Cadogan. Використовуючи присутність компанії на місцях, було зібрано портфель активів, який є досить привабливим для залучення інвестицій», - наводяться в прес-релізі Cadogan слова Бертрана де Пальєра.

«Ця перспектива з низьким рівнем ризику для Cadogan є можливістю дістати користь з цікавих перспектив сланцевого газу в Україні, які зараз доступні тільки найбільшим світовим нафтогазовим компаніям. Наші досягнення позбавили від ризиків етап розвідки і дадуть нам змогу продовжувати розширення нашої діяльності", - додав президент Cadogan.

Ні італійська, ні британська компанія поки що не називають суми операції. Угода була підписана в рамках договору про співробітництво Cadogan з Eni, підписаного в 2011 році.

Нині «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Експерти називають Львівський басейн одним з найпривабливіших у Європі для розвідки нетрадиційного газу, оскільки він є продовженням Люблінского басейну в Польщі, який вже привернув значну увагу нафтогазових компаній світу.

Згідно з угодою, Eni одержує контрольний пакет «Західгазінвесту» від учасників спільної діяльності і повинна забезпечити фінансування програми початкової розвідки. Cadogan вже передав спільному підприємству право власності на дві своїх ділянки на заході України – Дебеславецьку і Черемхівську. Після укладення договору Cadogan залишає за собою право власності на 15% «Західгазінвесту».

Договір залежить від виконання ряду попередніх умов, у їх числі отримання дозволу Антимонопольного комітету України впродовж подальших 90 днів.

Cadogan надалі залишається оператором традиційної діяльності на Дебеславецькій і Черемхівській ділянках і залишає за собою результати діяльності на двох названих ділянках.

Як повідомляв УНІАН, у травні Україна, яка ставить мету знизити залежність від дорогого російського газу, вибрала на конкурсі іноземних партнерів з видобутку сланцевого газу. На Олеському родовищі на заході країни ним стане Chevron, а на Юзовському, на сході, - Shell.

За словами міністра екології і природних ресурсів України Едуарда Ставицького, розвідувальне буріння на Юзовській площі розпочнеться у 2013 році, а дослідно-промислова розробка - у 2015 році. Відповідні роботи на Олеській площі планується розпочати у 2014 і 2016 роках відповідно.

За оцінкою міністра, щорічний промисловий видобуток газу на обох площах може досягати 10-15 млрд кубометрів.

На участь у конкурсах подавали заявки 5 транснаціональних компаній, включаючи Eni.

Україна щорічно видобуває близько 20 мільярдів кубометрів газу. Імпорт з Росії цього виду палива в поточному році очікується на рівні 27 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. баррелів нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд баррелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

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Тестові випробування першої нитки газопроводу «Північний потік» успішно завершено

Москва. Випробування першої нитки газопроводу «Північний потік» успішно завершено.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», сьогодні голова правління Олексій Міллер відвідав компресорну станцію «Портова» — ключовий елемент функціонування газопроводу «Північний потік». Йому був представлено звіт про завершення тестових випробувань першої нитки газопроводу.

«Тестові випробування проводилися відповідно до галузевих стандартів гарантії безпеки і надійності газопроводу. Вони припускали виконання двох основних умов: поставки не менш як 1 млрд куб. м газу впродовж місяця і забезпечення повного навантаження в триденний період», - говориться в повідомленні.

Обидві умови було виконано: з 15 травня по 14 червня 2012 року по першій нитці «Північного потоку» споживачам було поставлено більш як 1,1 млрд куб. м газу, при цьому з 22 по 24 травня перша нитка газопроводу працювала на повному завантаженні (75 млн. куб. м газу на добу), що відповідає проектній потужності 27,5 млрд куб. м на рік.

«Випробування «Північного потоку» пройшли успішно. Це доказ високої надійності газопроводу як нового маршруту поставок російського газу до Європи. Аналогічні випробування другої нитки «Північного потоку» заплановано на майбутнє літо», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що нові маршрути — "це турбота про наших європейських споживачів, це гарантія того, що їхні потреби в газі будуть забезпечені, а енергетична безпека країн ЄС буде неухильно зростати".

Довідка УНІАН. «Північний потік» — принципово новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить понад 1200 км.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілено таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie і GDF Suez — по 9%.

Комерційні поставки газу по першій нитці «Північного потоку» почалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пусконалагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, нитка буде готова до початку поставок газу до Європи.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

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Врожай зернових цього року становитиме 45-50 млн тонн - прогноз Мінагропроду

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує валовий збір зерна в поточному році в обсязі 45-50 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра агрополітики Микола Безуглий.

«Залежно від подальших природно-кліматичних умов, які будуть в Україні, валовий збір зерна коливатиметься в обсягах від 45 до 50 млн тонн. Я оцінюю... 48-49 млн тонн у жовтні», - сказав М.Безуглий.

При цьому він зазначив, що поточний рік буде першим роком, коли більше половини урожаю зерна становитиме кукурудза, площі під посівом якої розширено до 4,579 млн га. «Ми очікуємо близько 25-26 млн тонн зерна (кукурудзі – УНІАН) в перерахунку на сухе зерно», - сказав в.о. міністра агрополітики, зазначивши, що минулого року Україна зібрала близько 23 млн тонн кукурудзи.

М.Безуглий уточнив, що в південних регіонах України врожайність ранніх зернових культур буде низькою – до 2 тонн з гектара. Це стосується насамперед північної частини Криму, Херсонської області, частини Миколаївської, Одеської і Запорізької областей, де були надзвичайно несприятливі умови для формування урожаю зернових культур.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2011 р. зібрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р.

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