Курс НБУ на 21.06.12
20:25, 20 червня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 20 червня - 799.2500) 100 EUR - 1015.3672 (на 20 червня - 1008.5736) 10 RUR - 2.4580 (на 20 червня - 2.4568)
Офіційний курс НБУ на 21.06.12
100 USD США - 799.2500 (на 20 червня - 799.2500)
100 EUR - 1015.3672 (на 20 червня - 1008.5736)
10 RUR - 2.4580 (на 20 червня - 2.4568)
Облікові курси банківських металів на 21 червня 2012 року за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 129378.59 (на 20 червня - 130157.86)
961 XAG 10 Срібло - 2262.68 (на 20 червня - 2302.64)
962 XPT 10 Платина - 118368.93 (на 20 червня - 118768.55)
964 XPD 10 Паладій - 50192.90 (на 20 червня - 50272.83)
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