Курс НБУ на 21.06.12

Офіційний курс НБУ на 21.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 20 червня - 799.2500) 100 EUR - 1015.3672 (на 20 червня - 1008.5736) 10 RUR - 2.4580 (на 20 червня - 2.4568)

Офіційний курс НБУ на 21.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 20 червня - 799.2500) 100 EUR - 1015.3672 (на 20 червня - 1008.5736) 10 RUR - 2.4580 (на 20 червня - 2.4568) Облікові курси банківських металів на 21 червня 2012 року за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 129378.59 (на 20 червня - 130157.86) 961 XAG 10 Срібло - 2262.68 (на 20 червня - 2302.64) 962 XPT 10 Платина - 118368.93 (на 20 червня - 118768.55) 964 XPD 10 Паладій - 50192.90 (на 20 червня - 50272.83)

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