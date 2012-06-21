Угорського арбітра за помилку у грі Україна-Англія не каратимуть

Варшава. Союз європейських футбольних федерацій (UEFA) не буде карати жодними санкціями угорського арбітра Віктора Кашшая за те, що він не зарахував забитий збірною України гол у ворота збірної Англії під час матчу Євро-2012 у Донецьку, 19 червня.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в середу повідомив представник UEFA Томас Джордано.

"Не буде жодних додаткових наслідків, крім оцінки судді та його асистентів, котра, очевидно, буде не такою, якби вони не допустилися цієї помилки", - сказав він.

Співрозмовник агентства відзначив, що UEFA за результатами кожного з матчів виставляє бали суддям за десятибальною шкалою, на підставі яких за кілька матчів визначається їхній рейтинг, котрий може змінюватися в залежності від того, як добре вони виконують свою роботу.

"Одна помилка в одному матчі не є мотивом (для зниження рейтингу), лише у випадку кількох випадків поганої роботи під час кількох матчів", - зауважив він.

Т.Джордано звернув увагу, що футболісти також під час матчів часто припускаються різних помилок, відзначивши, що ніхто їх за це не карає санкціями.

Представник UEFA також сказав, що європейська федерація не буде перераховувати балів збірної України, котра за результатами вчорашнього матчу з Англією вибула з боротьби за вихід з групової фази Євро-2012.

"Загалом, що стосується результату гри, то нічого не змінюється. Рішення арбітра є остаточним", - сказав він.

Т.Джордано назвав незарахування гола українців "фактичною помилкою, котра не стосувалася порушень правил гри", відзначивши, що "такого типу рішення не можна змінити".

Як повідомляв УНІАН, глава суддівської комісії UEFA італієць Пьєр Луіджі Колліна визнав сьогодні, що група суддів на чолі з В.Кашшаєм помилилася, коли не зарахувала гол українців у ворота Англії на 63 хвилині матчу, яким вони зрівняли рахунок.

Збірна Україна, котра для виходу з групової фази Євро-2012 мала виграти у збірної Англії, програла їм з рахунком 1:0.