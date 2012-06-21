ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Проблемні кредити фізосіб вберегли від передачі в інвестфонди» пише: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку удосконалила нормативну базу щодо переведення проблемних кредитів банків в інвестиційні фонди. Проблемні кредити фізичних осіб в такій схемі вже точно брати участь не будуть...

http://delo.ua/finance/problemnye-kredity-fizlic-uberegli-ot-peredachi-v-investfondy-179786/

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Також «Діло» у публікації «Сьогодні Верховна Рада вирішить, як обмежувати інтернет-користувачів» пише: ВР у другому читанні розгляне законопроект № 7132, яким пропонується зобов'язати інтернет-провайдерів обмежувати вільний доступ до веб-сайтів або їх частин, визначених Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі...

http://delo.ua/ukraine/segodnja-verhovnaja-rada-reshit-kak-ogranichivat-internet-polzovat-179789/

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«Діло» у публікації «Україну перевірять на корупцію під час підготовки до Євро-2012» пише: відразу після завершення Євро-2012 почнеться перевірка законності витрачання коштів на підготовку до чемпіонату, в якій можуть брати участь і європейці...

http://delo.ua/world/ukrainu-proverjat-na-korrupciju-pri-podgotovke-k-evro-2012-179788/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Микола Азаров будує плани», в якому пише: прем'єр-міністр Микола Азаров доручив уряду "розробити механізми" стимулювання роботодавців до виділення своїм співробітникам службового житла. Прем'єр не став вдаватися в деталі, запропонувавши лише заохочувати такі компанії. Роботодавці заявляють, що готові вкладати гроші в соціальні пакети тільки в обмін на податкові пільги...

http://www.kommersant.ua/doc/1962675

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Брокери вирішили працювати за валюту», в якому пише: відтік клієнтів з фондового ринку змушує торговців цінними паперами шукати нові шляхи заробітку. Компанія "АPT-Капітал" домовилася з банком "Інтеграл" про організацію доступу своїх клієнтів на валютний ринок Forex. З моменту появи інтернет-трейдингу в 2009 році брокери протиставляли його іншим видам інвестування, але в поточній ситуації вони готові пропонувати клієнтам торги не лише цінними паперами та похідними, а й іноземною валютою...

http://www.kommersant.ua/doc/1963003

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Газета «Сьогодні» у публікації «Зберігати гроші стане вигідно тільки в гривні - банкіри» пише: Національний банк продовжує боротися з доларизацією економіки України. Своєю постановою він підвищив нормативи обов'язкового резервування...

http://www.segodnya.ua/news/14397930.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Закон про бензин» в Україні: ринок переповнений бодягою, її стане ще більше - експерти» пише: наших автомобілістів привчають до палива з рослин, а не з нафти, але стандартів на нього немає...

http://www.segodnya.ua/news/14397543.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Уряд готується до здешевлення нафти до $ 60 за барель» пише: уряд Росії готується до падіння цін на нафту до $ 60 за барель. Під такий стрес-сценарій чиновники вже починають верстати окремий бюджет...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1948284/v_ozhidanii_stressa

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Також «Ведомости» у публікації «Бізнес-омбудсменом можуть призначити Бориса Титова» пишуть: його збираються наділити безпрецедентними повноваженнями - правом припиняти рішення чиновників і подавати позови від імені бізнес-спільноти...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1948979/advokat_biznesa

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Видання «Известия» в публікації «Доходи з Петербурзького форуму поділять фармацевти і дорожники» пише: суму контрактів, які будуть підписані на форумі, вже зараз оцінюють в 100 мільярдів рублів...

http://izvestia.ru/news/528071

(УНІАН)