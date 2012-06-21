Україна виступає за взаємне зняття торгових обмежень із РФ - Порошенко

Україна виступає за інтенсифікацію торгово-економічного співробітництва з Російською Федерацією і взаємне зняття торгових обмежень.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, про це в ході робочої зустрічі зі статс-секретарем, заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм Карасіним і послом Росії Михайлом Зурабовим сказав міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко.

Зустріч відбулася в рамках підготовки засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української міждержавної комісії, яке пройде 27 червня 2012 року.

П.Порошенко підкреслив необхідність взаємної ліквідації торгових бар'єрів між державами.

Увагу учасників зустрічі було зосереджено на потенціалі співробітництва в авіабудуванні й транспортному машинобудуванні.

Також сторони підкреслили значення для двостороннього співробітництва реалізації міжурядової угоди про виробничу та науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей.